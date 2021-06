Oppo Reno 6 Z nie przyniesie wielu nowości. Specyfikacja jest rozczarowująca

Oppo wydaje nowe generacje smartfonów z serii Reno w takim tempie, że zwyczajnie nie jest w stanie wprowadzać znaczących zmian w każdej. Kolejnym tego przykładem będzie nadchodzący Oppo Reno 6 Z.

Oppo każdego roku wprowadza na rynek dwie generacje smartfonów z linii Oppo Reno. To naprawdę zawrotne tempo, lecz przynajmniej na razie nic nie wskazuje na to, aby producent zamierzał je zwolnić. Pod koniec maja firma zaprezentowała serię Oppo Reno 6, a teraz na horyzoncie pojawił się kolejny model z tej rodziny. Niestety, trudno powiedzieć, aby zapowiadał się on wyjątkowo interesująco (czyt. oryginalnie).

Specyfikacja Oppo Reno 6 Z jest rozczarowująco nudna

Według nieoficjalnych, ale wyglądających wiarygodnie informacji, które pojawiły się w sieci, Oppo Reno 6 Z zostanie wyposażony w wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,43 cala i rozdzielczości Full HD+, który będzie odświeżać obraz ze standardową częstotliwością 60 Hz. Identycznymi parametrami charakteryzuje się ekran w Oppo Reno 5 Z, zatem w tej kwestii nie zajdą żadne zmiany.

Podobnie zresztą jak w aspekcie procesora, ponieważ specyfikacja Oppo Reno 6 Z będzie obejmowała ten sam układ MediaTek Dimensity 800U, jak również identyczną ilość RAM, tj. 8 GB. Podwoi się natomiast pamięć wbudowana z 128 GB do 256 GB. Jednocześnie nie ulegnie zmianie pojemność akumulatora i obsługiwana moc ładowania – odpowiednio 4310 mAh i 30 W (VOOC Flash Charge 4.0).

Ponadto specyfikacja Oppo Reno 6 Z obejmować ma również aparat o rozdzielczości 32 Mpix na panelu przednim i trio 64 Mpix + 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym + 2 Mpix do zdjęć makro na tylnym. Względem Oppo Reno 5 Z podwoi się zatem rozdzielczość aparatu na przodzie i zwiększy z 48 Mpix głównego na tyle. Jednocześnie, prawdopodobnie w ramach oszczędności, producent usunie „oczko” z matrycą monochromatyczną, wykorzystywaną do zdjęć portretowych.

Wiadomo też, że Oppo Reno 6 Z po wyjęciu z pudełka pracować ma pod kontrolą systemu Android 11 z interfejsem ColorOS 11.1 (podobnie jak poprzednik) i będzie dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych.

Jak widać, ujawniona nieoficjalnie specyfikacja Oppo Reno 6 Z nie będzie się różniła znacząco od listy parametrów Oppo Reno 5 Z. Zmian jest niewiele i choć są one na plus, to mimo wszystko przykro patrzeć, jak Oppo drepcze w miejscu, mimo że jest jednym z największych producentów smartfonów na świecie. A może właśnie dlatego?