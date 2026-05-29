Niemiec płakał jak korzystał z internetu w Polsce

Kiedyś Niemcy były dla wielu Polaków niczym „ziemia obiecana”. Dziś jednak to właśnie mieszkańcy tego kraju mogą pozazdrościć Polakom. Jest bowiem czego.

Internet w Polsce jest szybszy niż w Niemczech

SpeedTest.pl podsumował i przeanalizował 91 milionów testów prędkości internetu stacjonarnego i mobilnego, wykonanych w latach 2020-2026 – 69 milionów w Polsce i 22 miliony w Niemczech. W przypadku testów internetu stacjonarnego wzięto pod uwagę testy wykonane przez Wi-Fi jako najpopularniejszy standard dostępu.

W latach 2020-2021 prędkość internetu szerokopasmowego w Niemczech była nieco wyższa niż w Polsce, aczkolwiek różnica nie jest znacząca. Od 2022 roku internet w kraju nad Wisłą zaczął jednak przyspieszać za sprawą inwestycji w łącza światłowodowe oraz migrację łączy z DSL (kabli miedzianych) do FTTH (ang. Fiber to the Home).

Dzięki temu w marcu 2026 roku internet stacjonarny w Polsce był szybszy od internetu szerokopasmowego w Niemczech aż o 45%. W samej Warszawie jest dziś ponad dwa razy szybszy niż w Berlinie i dużą różnicę widać również w porównaniu do innych miast:

Polska Niemcy Warszawa

261 Mbit/s Monachium

151 Mbit/s Poznań

227 Mbit/s Frankfurt nad Menem

128 Mbit/s Katowice

231 Mbit/s Berlin

126 Mbit/s Łódź

213 Mbit/s Düsseldorf

118 Mbit/s Kraków

202 Mbit/s Hamburg

116 Mbit/s Średnie prędkości pobierania dla internetu stacjonarnego w pierwszym kwartale 2026 rok (źródło: SpeedTest.pl)

Dlaczego internet stacjonarny jest szybszy w Polsce niż w Niemczech?

Jak zauważa SpeedTest.pl, polscy operatorzy nie modernizowali linii miedzianych, tylko od razu zaczęli kłaść światłowody. Zdecydowanie pomogły w tym środki publiczne na wsparcie budowy sieci światłowodowej – przyznawane w ramach programów POPC (Program Operacyjny Polska Cyfrowa) czy KPO (Krajowy Plan Odbudowy) i FERC (Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy).

Tymczasem w Niemczech rozwijano technologię miedzianą (VDSL), a dodatkowo szybkie zwiększanie dostępności szybszego internetu utrudniała (legendarna – w złym znaczeniu tego słowa) niemiecka biurokracja oraz różne przepisy w poszczególnych landach i gminach.

W Polsce natomiast ustawodawca uprościł proces inwestycyjny, skrócił czas wydawania pozwoleń i zmusił właścicieli infrastruktury (takiej jak słupy energetyczne czy kanały) do współpracy z operatorami na korzystnych dla tych ostatnich warunkach.

Prędkość internetu stacjonarnego w Polsce i Niemczech w latach 2020-2026 (źródło: SpeedTest.pl)

Internet mobilny też jest szybszy w Polsce niż w Niemczech

Podobnie jak w przypadku internetu stacjonarnego, także prędkość pobierania przy użyciu internetu mobilnego była zbliżona w Polsce i Niemczech do końca 2021 roku. W 2022 i 2023 roku natomiast u naszych zachodnich sąsiadów prędkości były wyższe niż w kraju nad Wisłą, jednak już na początku 2024 roku – po tym, jak pierwsi operatorzy uruchomili 5G w paśmie C – internet mobilny w Polsce znacząco przyspieszył i stał się szybszy niż w Niemczech. Dziś różnica w prędkości wynosi aż 45% na niekorzyść Niemiec.

Prędkość internetu mobilnego w Polsce i Niemczech w latach 2020-2026 (źródło: SpeedTest.pl)

Jak zatem widać, Niemcy mogą zazdrościć Polakom nie tylko cyfryzacji.