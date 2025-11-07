Nie stawiaj krzyżyka na Huawei. Nie zasłużył

Niektórzy już dawno stwierdzili, że „Huawei się skończył”, ponieważ jego smartfony nie mają dostępu do Usług Mobilnych Google i nie można z nich „normalnie” korzystać na co dzień (co jest wierutną bzdurą). Mimo to producent ma mocną pozycję w tym segmencie i nie ma powodów, aby się z niego wycofywał.

Huawei wcale się nie skończył – jest jednym z największych producentów smartfonów na najważniejszym rynku na świecie

Firma IDC opublikowała raport na temat dostaw smartfonów w Chinach, które są największym i najważniejszym rynkiem dla tego typu urządzeń. W trzecim kwartale 2025 roku wszyscy producenci dostarczyli sumarycznie 68,4 miliona sztuk, co oznacza spadek o 0,6% w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. To równocześnie dobra wiadomość, gdyż w poprzednim kwartale spadek rok do roku wyniósł aż 4%.

Największym dostawcą smartfonów w trzecim kwartale 2025 roku okazało się Vivo, które dostarczyło 11,8 miliona urządzeń (o 7,8% mniej niż rok wcześniej). Drugie miejsce przypadło Apple, w przypadku którego mowa o 10,8 miliona iPhone’ów i wzroście o 0,6% rok do roku.

TOP 3 zamyka Huawei, który co prawda zmniejszył wolumen dostaw względem trzeciego kwartału o 1%, ale równocześnie zdołał prześcignąć takich gigantów, jak Xiaomi, Oppo i Honor. Świadczy to o tym, że wciąż jest bardzo duże zapotrzebowanie na smartfony marki, która w pełni zasłużyła na uznanie.

Najwięksi dostawcy smartfonów w Chinach w 3. kwartale 2025 roku (źródło: IDC)

Huawei nie bez powodu jest wśród największych producentów smartfonów w Chinach

Pozycja Huawei w Chinach wynika z faktu, że użytkownicy w Państwie Środka nie mogą korzystać z usług Google, zatem brak dostępu do Usług Mobilnych Google nie jest dla nich żadnym problemem. Smartfony tej marki są tak samo funkcjonalne jak urządzenia Xiaomi czy Oppo.

Ponadto nie bez znaczenia jest też fakt, że oferta Huawei w Chinach jest znacznie bogatsza – na przykład tylko tam jest dostępna seria Huawei Mate 70, w tym zaprezentowany 6 listopada 2025 roku Huawei Mate 70 Air. Wyłącznie w Państwie Środka można też kupić imponujący, podwójnie składany model Huawei Mate XTs (tak samo jak Huawei Mate XT).

Producent daje więc klientom w swojej ojczyźnie wiele argumentów, żeby kupili właśnie jego sprzęt. I, jak wynika z danych, przekazanych przez IDC, robi to bardzo skutecznie. Nie ma zatem powodów, aby wycofywał się z segmentu smartfonów.

Globalnie także, szczególnie że dla klientów byłaby to ogromna strata, gdy Huawei Pura 80 Ultra robi tak wspaniałe zdjęcia i pod względem specyfikacji aparatu rozstawia konkurencję po kątach.