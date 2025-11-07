Nowoczesna technologia na polskim lotnisku. Przyda się podczas oczekiwania na lot

Orange poinformowało, że uruchomiło nowoczesną technologię na jednym z lotnisk w Polsce. Jest ona dostępna dla wszystkich – nie tylko klientów tego operatora. Jak najbardziej może cieszyć się dużą popularnością.
Orange uruchomiło pierwszy hotspot z Wi-Fi 7 na lotnisku w Poznaniu
Orange jako pierwszy operator w Polsce udostępnił swoim klientom standard łączności Wi-Fi 7 – w styczniu 2025 roku (za sprawą modemu Funbox 10). Teraz natomiast uruchomił pierwszą strefę mobilnej łączności z Wi-Fi 7 na polskim lotnisku. Konkretniej na lotnisku Poznań-Ławica.
Operator podkreśla, że jest to nie lada osiągnięcie, ponieważ lotniska to wyjątkowo wymagające obiekty dla sieci bezprzewodowej. Rozchodzenie się sygnału utrudniają bowiem konstrukcja budynku oraz duża liczba urządzeń, korzystających z łączności radiowej. Nie pomaga również duże zagęszczenie pasażerów, którzy przemieszczają się w czasie i przestrzeni lotniska.
Orange przekonuje, że technologia Wi-Fi 7 najlepiej sprawdzi się w tych niezwykle wymagających warunkach, gdyż pozwala na wydajniejsze zarządzanie dostępnym pasmem częstotliwości. Umożliwia ona komfortowe korzystanie z sieci większej liczbie osób w tym samym czasie, co w tym przypadku jest ogromnie istotne, ponieważ wielu ludzi przegląda internet, ogląda filmy czy seriale bądź pracuje w czasie oczekiwania na lot.
Wi-Fi 7 ma też tę zaletę, że zapewnia wyższą prędkość transmisji danych i niższe opóźnienia oraz stabilniejsze połączenie dzięki wykorzystaniu pasma 6 GHz (obok 2,4 i 5 GHz). Warto również wiedzieć, że jest efektywniejsze i zużywa mniej energii w urządzeniu niż wcześniejsze standardy.
Czy korzystanie z hotspotu z Wi-Fi 7 Orange na lotnisku Poznań-Ławica jest bezpieczne?
Korzystanie z publicznych hotspotów może być niebezpieczne, jednak Orange informuje, że wszystkich użytkowników hotspotu na lotnisku Poznań-Ławica chroni CyberTarcza – nie tylko jego klientów.
Operator przekazał też, że za autoryzację użytkowników do sieci Wi-Fi, funkcje WiFi-Marketingowe i integracje zewnętrzne odpowiada system partnera biznesowego, którym jest WiFi-Spot.net, a system WiFi-Spot to zaawansowane rozwiązanie SaaS, dedykowane do tworzenia bezpiecznych, publicznych hotspotów Wi-Fi.
Dla Orange nie jest to pierwsza taka współpraca, ponieważ operator wykorzystuje rozwiązania WiFi-Spot.net od ponad 10 lat.