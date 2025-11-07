Nowoczesna technologia na polskim lotnisku. Przyda się podczas oczekiwania na lot

Orange poinformowało, że uruchomiło nowoczesną technologię na jednym z lotnisk w Polsce. Jest ona dostępna dla wszystkich – nie tylko klientów tego operatora. Jak najbardziej może cieszyć się dużą popularnością.

Orange uruchomiło pierwszy hotspot z Wi-Fi 7 na lotnisku w Poznaniu

Orange jako pierwszy operator w Polsce udostępnił swoim klientom standard łączności Wi-Fi 7 – w styczniu 2025 roku (za sprawą modemu Funbox 10). Teraz natomiast uruchomił pierwszą strefę mobilnej łączności z Wi-Fi 7 na polskim lotnisku. Konkretniej na lotnisku Poznań-Ławica.

Hotspot z Wi-Fi 7 Orange na lotnisku Poznań Ławica (źródło: Biuro prasowe Orange Polska)

Operator podkreśla, że jest to nie lada osiągnięcie, ponieważ lotniska to wyjątkowo wymagające obiekty dla sieci bezprzewodowej. Rozchodzenie się sygnału utrudniają bowiem konstrukcja budynku oraz duża liczba urządzeń, korzystających z łączności radiowej. Nie pomaga również duże zagęszczenie pasażerów, którzy przemieszczają się w czasie i przestrzeni lotniska.

Orange przekonuje, że technologia Wi-Fi 7 najlepiej sprawdzi się w tych niezwykle wymagających warunkach, gdyż pozwala na wydajniejsze zarządzanie dostępnym pasmem częstotliwości. Umożliwia ona komfortowe korzystanie z sieci większej liczbie osób w tym samym czasie, co w tym przypadku jest ogromnie istotne, ponieważ wielu ludzi przegląda internet, ogląda filmy czy seriale bądź pracuje w czasie oczekiwania na lot.

Wi-Fi 7 ma też tę zaletę, że zapewnia wyższą prędkość transmisji danych i niższe opóźnienia oraz stabilniejsze połączenie dzięki wykorzystaniu pasma 6 GHz (obok 2,4 i 5 GHz). Warto również wiedzieć, że jest efektywniejsze i zużywa mniej energii w urządzeniu niż wcześniejsze standardy.

Czy korzystanie z hotspotu z Wi-Fi 7 Orange na lotnisku Poznań-Ławica jest bezpieczne?

Korzystanie z publicznych hotspotów może być niebezpieczne, jednak Orange informuje, że wszystkich użytkowników hotspotu na lotnisku Poznań-Ławica chroni CyberTarcza – nie tylko jego klientów.

Operator przekazał też, że za autoryzację użytkowników do sieci Wi-Fi, funkcje WiFi-Marketingowe i integracje zewnętrzne odpowiada system partnera biznesowego, którym jest WiFi-Spot.net, a system WiFi-Spot to zaawansowane rozwiązanie SaaS, dedykowane do tworzenia bezpiecznych, publicznych hotspotów Wi-Fi.

Dla Orange nie jest to pierwsza taka współpraca, ponieważ operator wykorzystuje rozwiązania WiFi-Spot.net od ponad 10 lat.