Nie lubisz rozmawiać przez telefon? Google Cię wyręczy

Rozwój wyszukiwarki Google przez najbliższe lata będzie oznaczał wdrażanie funkcji opartych o AI. Potwierdzają to ogłoszone nowości.

Potężny model Gemini w wyszukiwarce Google

Możliwe, że wyszukiwarka Google za kilka lat stanie się znacząco innym narzędziem niż jest obecnie. Ta zmiana będzie wynikać z nowego podejścia użytkowników do wyszukiwania informacji w internecie, które to podejście coraz wyraźniej nastawione jest na odpowiedzi udzielane przez AI, a nie wyniki wyświetlane przez wyszukiwarkę.

Nadchodzące zmiany widać już teraz. W Polsce mamy dostęp do funkcji Przegląd od AI, a Amerykanie mogą dodatkowo korzystać z funkcji Tryb AI w Google. Wspomnę jeszcze tylko, że ten tryb z czasem powinien trafić również do Polaków. Oba rozwiązania opierają się na sztucznej inteligencji i pozwalają chociażby na skrócenie czasu potrzebnego do znalezienia konkretnej informacji.

Google właśnie ogłosiło zmiany, które dotyczą Trybu AI. Do dyspozycji użytkownika zostanie oddany model Gemini 2.5 Pro, który świetnie radzi sobie z zaawansowanym rozumowaniem, matematyką i kodowaniem, a także ma sprawdzić się w rozwiązywaniu złożonych zapytań. Wypada wspomnieć, że model Gemini 2.5 Pro już od dłuższego czasu dostępny w aplikacji Gemini.

Co więcej, w sytuacji, gdy użytkownik będzie potrzebował jeszcze bardziej wyczerpujących odpowiedzi, w modelu Gemini 2.5 Pro pojawią się dogłębne funkcje badawcze za sprawą Deep Search. Google chwali się, że Deep Search pozwala zaoszczędzić godziny dzięki wykonywaniu setek wyszukiwań, analizowaniu rozbieżnych informacji i tworzeniu kompleksowego raportu z pełną liczbą cytowań w ciągu kilku minut.

Sztuczna inteligencja wyręczy użytkownika

Firma ogłosiła też nową funkcję agenta dostępnego w wyszukiwarce. Co potrafi? Przykładowo może wykonać połączenie telefoniczne z lokalną firmą, aby w imieniu użytkownika dowiedzieć się o cenach i dostępności konkretnych usług. To wszystko bez konieczności podnoszenia słuchawki.

Jako przykład podane jest umówienie się na strzyżenie zwierzaka. Użytkownik musi tylko wpisać odpowiednią frazę w Gogole, a następnie może wybrać opcję Zleć sztucznej inteligencji sprawdzenie cen. Po udzieleniu dodatkowych informacji, wyszukiwarka zajmie się już resztą. Może nawet zestawić dane o terminach wizyt i cenach usług różnych firm, aby przedstawić szereg dostępnych opcji w okolicy.

(źródło: Google)

Obie nowości zapowiadają się wyjątkowo interesująco. Obecnie jednak ich dostępność jest ograniczona. Pierwsze rozwiązanie, czyli Gemini 2.5 Pro w wyszukiwarce, w tym tygodniu ma trafić do użytkowników w USA, którzy brali udział w eksperymencie AI Mode w Labs.

Natomiast z agenta – w jego aktualnej fazie rozwoju – też mogą korzystać tylko Amerykanie, ale tutaj bez wymogu wcześniejszego uczestnictwa w testach. W pierwszym przypadku konieczne jest bycie subskrybentem Google AI Pro lub AI Ultra, a funkcja agenta, gdy opłacamy subskrypcję, zapewnia wyższe limity.