Odnowiony iPhone z gwarancją? Jest taka opcja

Prawdziwym jest stwierdzenie, że iPhone’y to całkiem dobre smartfony, aczkolwiek ich cena jest wysoka. iSpot przygotował rozwiązanie, które pozwala zapłacić mniej.

Drugie życie iPhone’ów w iSpot

Możliwości na obniżenie ceny iPhone’a jest co najmniej kilka. Możemy poczekać aż początkowe ceny spadną, ale zazwyczaj trzeba się wykazać niemałą dawką cierpliwości. Oczywiście są też różne promocje, chociaż nie aż tak częste, jak w przypadku konkurencji z Androidem. Nic też nie stoi na przeszkodzie, aby sięgnąć po używany model.

Jeśli mamy zaufanie do sprzedawcy, jest szansa na kupienie iPhone’a w bardzo dobrym stanie w przyjemnej cenie. Niestety, znalezienie takiej oferty w serwisach z ogłoszeniami nie zawsze jest proste. Interesującą alternatywą wydaje się więc propozycja iSpot, czyli odnowione iPhone’y, które oferowane są z kilkoma bonusami.

Owszem, używany model może okazać się tańszy o kilkaset złotych, ale w przypadku odnowionego smartfona dostajemy sprzęt doprowadzony do możliwie najlepszego stanu. Warto odnotować, że odświeżenie wykonywane jest przy użyciu oryginalnych części Apple, a dodatkowo urządzenie przechodzi szereg testów, które mają potwierdzić jego dobrą kondycję.

Zadaniem tych wszystkich procedur jest zapewnienie klientowi tego, że odnowiony iPhone będzie w stanie co najmniej zadowalającym, z kolei kondycja akumulatora nie będzie gorsza niż 90%. Do tego – co naprawdę ważne – dochodzi gwarancja na 12 miesięcy.

Należy jeszcze wspomnieć, że klient może zwrócić iPhone’a w ciągu 14 dni i to bez zbędnych pytań. Ponadto każdy smartfon sprzedawany jest w zestawie, który składa się z przewodu Lightning lub USB-C (w zależności od złącza w konkretnym modelu) oraz igły do wysunięcia tacki na kartę SIM. Wypada jeszcze dodać, że iSpot dba również o aktualizację iOS – oferowane smartfony sprawdzane są pod kątem aktualności oprogramowania i w razie konieczności instalowana jest najnowsza wersja iOS.

Obecnie oferta jest… skromna

Listę dostępnych smartfonów znajdziecie w sekcji odNowione na stronie iSpot.pl. Na ten moment można zdecydować się tylko na iPhone’a 15, który został wyceniony na 2549 złotych. Taniej niż za nowy model w sklepie, ale też drożej niż w przypadku ofert, które umieszczane są na popularnych serwisach z ogłoszeniami.