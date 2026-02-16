Nie chcemy chodzić na pocztę. Masowo aktywujemy e-Doręczenia

Zamiast papierowego awizo i stania po przesyłkę w niekończącej się kolejce na poczcie – nowoczesne e-Doręczenia. Coraz więcej osób w Polsce docenia tę wygodną, bo cyfrową formę odbierania listów poleconych.

e-Doręczenia coraz popularniejsze. Pękła kolejna bariera

Od 1 stycznia 2025 roku e-Doręczenia są obowiązkowe we wszystkich polskich urzędach. Był to pierwszy krok w kierunku eliminacji papierowego awizo oraz wprowadzenia ujednoliconego standardu cyfrowej komunikacji. Wraz z 1 stycznia 2026 roku zobowiązane do elektronicznych doręczeń zostały także wszystkie instytucje publiczne w naszym kraju. Poczta Polska pochwaliła się statystykami, z których wynika, że zainteresowanie tym nowym rozwiązaniem bardzo szybko rośnie.

Na koniec 2025 roku w Polsce aktywne były nieco ponad 2 miliony adresów do doręczeń elektronicznych (w skrócie: ADE). Półtora miesiąca później sytuacja wygląda tak, że adresów do cyfrowych doręczeń są już ponad 3 miliony. Co więcej, blisko połowa z nich faktycznie należy do obywateli (a nie tych lub innych firm czy instytucji). Jeśli chcesz dołączyć do tego grona, z naszego poradnika dowiesz się, jak założyć cyfrową skrzynkę i uruchomić e-Doręczenia.

3 000 000 🤯



Mamy już ponad 3 000 000 założonych adresów do e-Doręczeń! To kolejny ważny krok w cyfryzacji państwa i budowie nowoczesnej administracji 💪 Dziękujemy – cieszymy się, że razem z Wami możemy być częścią tak ważnych zmian 🫵



A jeżeli jeszcze nie macie założonego… pic.twitter.com/uBgcmINGdu — Centralny Ośrodek Informatyki (@COIgovPL) February 13, 2026

Dlaczego warto uruchomić e-Doręczenia?

W oficjalnym komunikacie Poczta Polska wskazuje na liczne atuty tego systemu. E-doręczenia mają zwiększać wygodę zwykłych obywateli, a dla firm, urzędów i instytucji oznacza szybszy obieg dokumentów oraz większą przewidywalność procesu. Konkrety? Ano chociażby błyskawiczne potwierdzenia nadania i odbioru przesyłki, brak konieczności odwiedzania urzędu pocztowego w celu wysłania lub odebrania poleconego czy też brak kosztów operacyjnych związanych z drukiem i kopertowaniem.

To dobry moment, by przypomnieć, że cyfrowe polecone mają dokładnie taką samą moc prawną jak papierowe. Te ostatnie zresztą nigdzie się nie wybierają i odbiorcy bez aktywnej skrzynki nadal otrzymują i będą otrzymywać przesyłki w tradycyjnej formie. W przypadku, gdy nadawcą jest instytucja, która ma obowiązek nadania cyfrowej przesyłki, jest ona drukowana w centrach Poczty Polskiej i dostarczana fizycznie.

screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl

Cyfrowych przesyłek będzie lawinowo przybywać

Od uruchomienia systemu e-Doręczeń w Polsce, obsłużono już w ten sposób ponad 56 milionów przesyłek, z czego 20 milionów nadano i odebrano cyfrowo, a w pozostałych przypadkach zastosowano wspomniany przed momentem model hybrydowy (nadanie cyfrowe, doręczenie tradycyjne). To kolejne dane przedstawione przez Pocztę Polską w ostatnim komunikacie.

System e-Doręczeń będzie się dalej rozszerzał. Od 1 października 2026 roku wdrożyć go u siebie będą musiały niepubliczne podmioty zarejestrowane w CEiDG, a od 1 października 2029 roku – jednostki samorządu terytorialnego, związki metropolitarne, samorządowe zakłady budżetowe, sądy i trybunały, komornicy, prokuratura, organy ścigania i Służba Więzienna.