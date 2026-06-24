Netflix zmienia sposób logowania

Do jednej z najbardziej popularnych platform VOD na świecie zmierza wielka zmiana. Netflix modyfikuje sposób logowania, aby użytkownicy mogli czuć się bezpieczniej, a przestępcom było trudniej.

Nowy sposób logowania do Netflixa

Netflix informuje użytkowników, że już od 7 lipca 2026 roku sposób logowania zostanie zmieniony i uzupełniony o uwierzytelnianie wieloskładnikowe (z ang. Multi-Factor Authentication – MFA). Zamiast wpisania nazwy użytkownika i hasła, subskrybent będzie musiał podać jeszcze dwa lub więcej oddzielnych składników weryfikacyjnych. Dotychczas Netflix mógł zażądać dodatkowego kroku logowania m.in. w przypadku podejrzanej aktywności, jednak co do zasady nie zdarzało się to w każdej sytuacji.

Nowa metoda logowania do serwisu ma przede wszystkim pełnić rolę dodatkowej ochrony użytkowników. Oznacza to, że nawet przejęcie loginu i hasła przez cyberprzestępcę nie pozwoli mu na uzyskanie dostępu do konta. Aby zalogować się po raz pierwszy na danym sprzęcie, konieczne będzie posiadanie fizycznego urządzenia lub danych biometrycznych. Warto również wspomnieć, że autoryzacja poprzez SMS nie będzie już obsługiwana.

W praktyce użytkownik – po wprowadzeniu danych do logowania (loginu i hasła) – zostanie poproszony dodatkowo o skorzystanie z aplikacji uwierzytelniającej innej firmy, np. Google, lub użycie klucza dostępu, w tym Apple ID, funkcji rozpoznawania twarzy, Windows Hello czy innych, fizycznych kluczy bezpieczeństwa (m.in. urządzenia mobilnego czy też Yubikey).

Uwierzytelnianie wieloskładnikowe na Netfliksie – skąd ten pomysł?

Jak wspomina portal Media Play News, z Netfliksa korzysta około 325 milionów subskrybentów z całego świata. Platforma VOD nie przekazała jednak informacji na temat powodu wdrożenia tych modyfikacji, choć serwisowi może chodzić o dezaktywowanie niezatwierdzonych kont współdzielonych, aby nieco przymusić użytkowników nielegalnie współdzielących konto Netflix do wykupienia konta indywidualnego.

Warto też podkreślić, że wdrożenie MFA w branży VOD jest dość osobliwym zjawiskiem. W części serwisów użytkownicy mogą włączyć dwuskładnikowe uwierzytelnianie (2FA) lub jest ono uruchamiane automatycznie podczas prób podejrzanego logowania. Taki system oferuje Apple TV+ korzystając z Apple ID czy YouTube i YouTube TV, wymagając zatwierdzenia logowania za pośrednictwem konta Google.

Warto wspomnieć, że na początku maja 2026 roku Netflix znowu podniósł ceny subskrypcji w Polsce. Od teraz za najtańszy plan trzeba zapłacić 37 złotych miesięcznie, czyli o 4 złote więcej niż wcześniej.