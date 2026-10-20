Zwolniono go z Xiaomi. Teraz były dyrektor pokazał inteligentny pierścień

Wywołał skandal w Xiaomi i został wyrzucony z firmy. Teraz powrócił z ISHO Ring, czyli inteligentnym pierścieniem.

ISHO Ring – inteligentny pierścień wymyślony przez byłego dyrektora Xiaomi

Wang Teng Thomas przez lata zawodowo był związany z grupą Xiaomi, a w 2024 roku został generalnym menedżerem marki Redmi i dyrektorem generalnym działu marketingu w chińskim oddziale Xiaomi. Można więc stwierdzić, że był jedną z najważniejszych osób w firmie. To sprawia, że jego historia jest jeszcze bardziej interesująca.

Otóż w 2025 roku dowiedzieliśmy się, że jeden z dyrektorów Xiaomi miał ujawniać poufne informacje. Po odkryciu procederu Wang Teng Thomas został zwolniony przez komisję ds. etyki zawodowej. Szczegóły nie zostały wówczas podane – mogliśmy przeczytać tylko o tym, że był cichym informatorem.

Główny bohater wspomnianego skandalu postanowił powrócić z własnym startupem, a także z inteligentnym pierścieniem nazwanym ISHO Ring. Oficjalnie urządzenie ma zadebiutować 29 października w trakcie wydarzenia, które będzie poświęcone technologii AI do mierzenia snu.

ISHO Ring | źródło: Gizmochina

Znamy już kilka szczegółów na temat ISHO Ring

Omawiany inteligentny pierścień będzie wykonany z tytanu klasy lotniczej. Jego zewnętrzna i wewnętrzna sekcja ma mieć ten sam kolor. Do tego dochodzi konstrukcja, w której wyeliminowano widoczne na pierwszy rzut oka łączenia poszczególnych elementów. Co ciekawe, na pierścieniu będzie umieszczona ozdoba ze szkła szafirowego.

Wśród dostępnych wariantów kolorystycznych znajdzie się złoty, czarny i srebrny. Można spodziewać się kilku różnych rozmiarów, co pozwoli użytkownikom dostosować pierścień do swoich palców. Natomiast jedną z kluczowych funkcji ma być zbieranie danych podczas snu. Pozostaje więc trzymać kciuki, że ISHO Ring w tej kwestii zapewni ponad zadowalającą precyzję pomiarów.

Tajemnicą pozostają inne funkcje zdrowotne, czas pracy, możliwości i jakość towarzyszącej aplikacji oraz dostępność i cena. Na ten moment trudno stwierdzić, na których dokładnie rynkach pojawi się urządzenie.

Z pewnością nazwisko byłego dyrektora Xiaomi przekłada się na popularność w mediach. Niekoniecznie jednak musi to wiązać się z wysoką sprzedażą. W końcu nie każdy będzie zainteresowany produktem, za który odpowiada człowiek kojarzony z dużym skandalem.