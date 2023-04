Netflix zamyka legendarną usługę. Szokujące, że nie zrobił tego wcześniej

Wszyscy kojarzą Netflixa jako cyfrowy serwis z wideo na żądanie. Nie każdy wie, że równocześnie świadczy on inną usługę, która w 2023 roku wydaje się już reliktem przeszłości. Firma w końcu dojrzała do decyzji o rezygnacji z niej. Polacy nie będą jednak mieli powodów do zmartwień.

Netflix zapowiedział wygaszenie (nie)popularnej usługi, o której wiele osób nawet nie słyszało

Zanim Netflix stał się liderem w segmencie serwisów z wideo na żądanie, z którego wielu Polaków nie zrezygnuje pomimo rekordowej inflacji, zajmował się wypożyczaniem filmów na DVD. Firma zaczęła dostarczać je do klientów pocztą w 1998 roku. Dziewięć lat później, w 2007 roku poinformowała, że dostarczyła już miliard płyt DVD. W tym samym roku uruchomiono internetową platformę z wideo na żądanie. W Polsce zadebiutowała ona na początku 2016 roku, ale początkowo użytkownicy z Polski płacili w euro (ceny zaczynały się od 7,99 euro i kończyły na 11,99 euro).

Dziś płyty DVD wydają się reliktem przeszłości. Coraz mniej osób ma w domu urządzenie, które pozwoli je odtworzyć. Stale rośnie zaś popularność serwisów z wideo na żądanie, na czym zresztą Netflix korzysta, bowiem jest najpopularniejszym serwisem tego typu na świecie, w Polsce również. Do gwałtownego wzrostu liczby subskrybentów przyczyniła się globalna pandemia COVID-19, ale i bez niej DVD odeszłyby do lamusa.

Ogłoszona właśnie decyzja Netflixa również się do tego przyczyni – firma oficjalnie zapowiedziała, że po 25 latach rezygnuje ze świadczenia usługi wypożyczania płyt DVD. Ostatnie zostaną wysłane do klientów 29 września 2023 roku. Po tym dniu nie będzie już możliwości skorzystania z platformy DVD.com.

Dla mieszkańców Polski nie jest to łamiąca wiadomość, ponieważ Netflix nie prowadził wypożyczalni płyt DVD w Polsce. Z naszej perspektywy to jedynie ciekawostka, jednak mimo wszystko warta odnotowania, szczególnie że prawdopodobnie niejeden Czytelnik Tabletowo.pl dopiero teraz dowiedział się, że taka usługa istniała.

Netflix ma co wspominać

Tego typu ogłoszenia zawsze są świetną okazją do wspominek i firma nie omieszkała jej wykorzystać. Zdradziła, że na pierwszej płycie, która została wysłana do klienta 10 marca 1998 roku, znajdował się film Sok z żuka z 1988 roku. Łącznie wysłano ponad 5,2 mld płyt, a najczęściej wypożyczanym filmem był The Blind Side.

W ofercie wypożyczalni DVD znajdowały się filmy z 20 głównych gatunków i aż 530 podgatunków, a w ciągu 25 lat świadczenia usługi skorzystało z niej 40 mln unikalnych subskrybentów.

Rezygnacja z kontynuowania wypożyczania filmów na płytach DVD jest podyktowana względami ekonomicznymi. Najnowszy raport finansowy za pierwszy kwartał 2023 roku ujawnił spadek dochodu operacyjnego oraz wysokości marży i dochodu netto rok do roku, pomimo wyższych przychodów i większej liczby subskrybentów.

Jednocześnie Netflix zapowiedział wdrożenie mechanizmów, które mają zmniejszyć liczbę osób korzystających z platformy VOD niezgodnie z regulaminem, na kolejnych rynkach. Mowa tu o możliwości dodania do konta nowego profilu dla osoby, która mieszka w innym miejscu, w cenie niższej niż cena najtańszego planu. Firma sprawdziła to na kilku rynkach i zauważyła, że nie powoduje to masowego odpływu użytkowników w dłuższej perspektywie, co zachęciło ją do wprowadzenia tego rozwiązania w kolejnych krajach.