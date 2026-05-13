Znakomita nowość w Gemini. Koniec z rozproszonymi informacjami

Aplikacja Gemini zyskała funkcję notatnika. Nowość przyda się w bardziej złożonych projektach związanych z nauką, egzaminami czy zgłębianiem różnych zagadnień.

Własna baza danych w Gemini

Google podkreśla, że nowe rozwiązanie pozwala zebrać różne rozmowy na dany temat w jednym miejscu. Co więcej, nie trzeba od razu zaczynać wszystkiego od nowa, gdy już wcześniej prowadziliśmy pracę nad jakimś projektem – można bowiem przenieść poprzednie czaty do notatnika.

Gemini umożliwia też przekazywanie niestandardowych instrukcji, dodawanie plików czy dokumentów – wszystkie informacje zostaną wzięte pod uwagę i zapewnią więcej kontekstu. Oczywiście w ramach jednego notatnika można prowadzić rozmowy na kilka zbliżonych tematów, zapewniając w ten sposób jeszcze więcej danych dla całego projektu.

Wypada wspomnieć, że notatniki są synchronizowane między aplikacją Gemini i NotebookLM. Oznacza to, że każde źródło dodane w jednym miejscu automatycznie pojawi się w drugim. Taka ciągłość umożliwia chociażby korzystanie z unikatowych funkcji dwóch wymienionych aplikacji – np. podsumowania wideo i infografiki w NotebookLM.

Google podaje przykład wykorzystania funkcji przez ucznia. Otóż może on dodać notatki z zajęć do notatnika i użyć NotebookLM do utworzenia podsumowania wideo. Z kolei następnego dnia można poprosić aplikację Gemini o przygotowanie konspektu eseju na podstawie tych samych materiałów.

Proces udostępniania nowości rozpocznie się w tym tygodniu. W pierwszej fazie będzie ona dostępna dla subskrybentów Google AI Ultra, Pro i Plus na komputerach. W najbliższych tygodniach zawita na urządzenia mobilne oraz będą z niej mogli skorzystać także użytkownicy bezpłatnego planu.

Google Finance – zadebiutowała nowa usługa AI

Firma z Mountain View ogłosiła europejski debiut nowej aplikacji opartej na sztucznej inteligencji. Google Finance w nowym wydaniu ma bowiem pomóc zrozumieć świat finansów. Przykładowo użytkownik może zadawać pytania dotyczące pojedynczych akcji czy szerszych trendów rynkowych.

Wśród oferowanych funkcji mamy jeszcze zaawansowane wizualizacje danych, informacje w czasie rzeczywistym z udoskonalonym kanałem informacyjnym (m.in. dane dotyczące towarów czy kryptowalut) oraz użytkownik może przeglądać wyniki finansowe na żywo (telekonferencje dotyczące wyników finansowych spółek z podsumowaniem AI).

Nowe narzędzie w wersji beta jest już dostępne pod tym linkiem.