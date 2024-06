Netflix testuje zmiany w aplikacji na TV. Ma być bardziej przejrzyście

Platforma Netflix testuje kolejną przebudowę, która ma ułatwić poszukiwanie i poznawanie treści w aplikacji dedykowanej na Smart TV i przystawki. Zmiany miałyby zajść przede wszystkim na stronie głównej. Serwis ma zamiar pozbyć się też menu z lewej części ekranu.

Streaming główną zaletą Smart TV

Netflix to serwis streamingowy popularny na prawie całym świecie. Oferuje rozrywkę w postaci filmów, seriali czy programów, a także gier. Z jego możliwości możemy korzystać zarówno na komputerze i urządzeniu mobilnym, jak i w domowym kinie na ekranie telewizora z inteligentnymi funkcjami lub uzbrojonego w przystawkę.

Jak zapewne wiemy, dostęp do platform streamingowych na Smart TV jest tak prosty, jak na urządzeniach mobilnych. Pobieramy konkretną aplikację (chyba, że została zainstalowana domyślnie), otwieramy ją i logujemy się. Jeśli nasza subskrypcja została opłacona, możemy korzystać z możliwości serwisu VOD, takiego jak Netflix.

Aplikacje są dość podobne, jednak każda się wyróżnia i ma swoje zalety oraz wady. Dlatego też właściciele platform streamingowych dostosowują widok, by użytkownicy jeszcze prościej, szybciej i nieco bardziej intuicyjnie odnajdowali interesujące ich treści. Taka przebudowa jest właśnie testowana przez Netflix.

Netflix tests biggest TV app redesign in 10 years https://t.co/YJuYS22FYN pic.twitter.com/2KqXEzhwlb — Reuters (@Reuters) June 6, 2024

Jakie zmiany testuje Netflix?

Przebudowa strony głównej aplikacji jest dość spora. Pierwszą, z pewnością zauważalną zmianą, ma być automatyczne powiększanie się kafelków z grafiką reprezentującą dany tytuł. Po najechaniu pilotem na konkretną propozycję zdjęcie miałoby rosnąć, a bezpośrednio pod nim wyświetlą się podstawowe informacje, takie jak gatunek, data produkcji, liczba sezonów lub czas trwania (w zależności od rodzaju treści) oraz krótki opis.

Z platformy streamingowej prawdopodobnie miałoby zniknąć menu wyświetlane z lewej strony ekranu – jego funkcje będą dostępne wyłącznie na górze strony. W głowie rodzi się jednak myśl, że aby się do niego dostać, trzeba będzie przewijać wszystko, co do tej pory przejrzeliśmy. Na szczęście tak nie będzie, Netflix to przemyślał i za sprawą przycisku Wstecz na pilocie trafimy wprost do menu.

Na górze strony, w odświeżonym menu, nie znajdziemy zakładek, takich jak Kategorie, Nowe i popularne oraz Moja lista. W testowanej aplikacji opcje te zostały zebrane w jedną, nową zakładkę o nazwie Mój Netflix.

Jak wynika z informacji przedstawionych przez TheVerge, póki co zmiany mają dotrzeć jedynie do ograniczonej grupy subskrybentów. Jeśli testy pójdą dobrze, Netflix w ciągu kolejnych miesięcy będzie rozszerzał dostępność odświeżonej aplikacji na kolejnych użytkowników.