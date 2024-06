Nowy telewizor Xiaomi to prawdziwy gigant

Siara by powiedział, że Chińczycy mają rozmach. Telewizorów o takich gabarytach nie ma bowiem aż tak dużo na rynku, choć niewykluczone, że w przyszłości przekątna 100 cali stanie się nowym standardem, w końcu już dziś jest nim ponad 60 cali, podczas gdy jeszcze do niedawna było to 50-55 cali.

Telewizor Xiaomi TV Max 100 zadebiutował na globalnym rynku

Telewizory o coraz większych przekątnych zyskują na popularności przede wszystkim dlatego, że są coraz tańsze. Sam kilka miesięcy temu, gdy szukałem TV dla siebie, byłem świadkiem promocji, w ramach której model z większym ekranem dało się kupić w niższej cenie niż wersję z mniejszym wyświetlaczem.

Jeszcze do niedawna najlepiej sprzedawały się 50- i 55-calowe urządzenia, a dziś klienci bardzo często kupują 65-calowe, bo ich ceny też stały się przystępne. Możliwe, że za jakiś czas preferencje konsumentów znów się zmienią i popularność zyskają modele z jeszcze większymi ekranami.

Xiaomi nie zamierza jednak na to czekać, bo już teraz wprowadziło na globalny rynek model TV Max 100, który – jak nazwa wskazuje – ma wyświetlacz o przekątnej aż 100 cali. Jego rozdzielczość to 4K (3840×2160 pikseli) – Chińczycy nie zdecydowali się na 8K, które przy 100 calach spotęgowałoby efekt wow. Tymczasem muszą go zapewnić bardzo smukłe (metalowe) ramki dookoła ekranu.

źródło: producent

Urządzenie, oprócz rozdzielczości 4K, oferuje też funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, która w połączeniu z technologią 4K 120 Hz MEMC ma zagwarantować płynny obraz bez zacięć nawet w bardzo dynamicznych scenach. Ponadto ekran ma system lokalnego przyciemniania podświetlenia, który zapewnia lepszą jakość obrazu i odwzorowanie kolorów.

A skoro już o nich mowa, to TV Max 100 obsługuje 1,07 mld kolorów i paletę barw DCI-P3 (94%) oraz technologie Dolby Vision, HDR10+ i HLG. Dźwięk dostarczą natomiast dwa głośniki o mocy 15 W każdy, a o jego wysoką jakość zadbają Dolby Atmos i DTS:X.

Na pokładzie Xiaomi TV Max 100 znajdują się jeszcze procesor z czterema rdzeniami Cortex-A73 i układem graficznym Mali G52 MC 1 oraz 3 GB RAM i 32 GB pamięci wbudowanej, moduły Bluetooth 5.0 i Wi-Fi 6, a także złącza HDMI (2.1 CEC), USB (2x 2.0), RJ45, słuchawkowe 3,5 mm, antenowe, optyczne, AV i CI. Urządzenie ma też wgrany system Android TV 11 (z obsługą Asystenta Google) i wbudowany Chromecast.

źródło: producent

Model TV Max 100 z podstawką ma wymiary 2235x520x1386 mm, natomiast bez 2235x103x1282,5 mm. W drugim przypadku podano też wagę – 63 kg.

Ile kosztuje telewizor Xiaomi TV Max 100?

Cena nowego TV Xiaomi nie została podana na oficjalnej stronie producenta, podobnie jak informacje o dostępności na poszczególnych rynkach.