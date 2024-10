Netflix ma nową funkcję. Na pewno Ci się przyda

Popularny serwis VOD otrzymuje nową funkcję. Dzięki niej zapiszesz fragmenty filmów i seriali, które urzekły Twoje serce. A nawet podzielisz się ulubionymi scenami z bliskimi. Jak to działa?

Ta funkcja Netfliksa pomoże zachować ulubione urywki serialu

Kojarzysz sytuacje, gdy oglądasz film lub serial i chciał(a)byś podzielić się tą konkretną sceną z kimś bliskim? Nieważne, czy chcesz pokazać śmieszny fragment, czy romantyczną scenę. Dotychczas w serwisach streamingowych było kilka metod, np. nagranie, jednak przyznajcie – nie jest to wygodny sposób.

Netflix kolejny raz wychodzi naprzeciw potrzebom użytkowników i udostępnia funkcję, która ułatwi proces nie tylko zapisywania danego urywka wideo, ale także pomoże użytkownikom go udostępnić. Moments to opcja wdrożona już globalnie w aplikacji mobilnej. Niestety póki co jej dostępność została ograniczona do urządzeń opartych o system iOS, lecz w kolejnych tygodniach będą mogli z niej skorzystać też posiadacze smartfonów z Androidem.

Funkcja Moments (źródło: Netflix)

W jaki sposób działa funkcja Moments w Netflix?

Zasada działania jest dość prosta. Gdy podczas oglądania wybranego filmu czy serialu napotkasz fragment, który chcesz zapisać, wystarczy stuknąć w nową ikonę przypominającą zakładkę z podpisem Moments. Znajdziesz ją w lewym dolnym rogu ekranu. Urywek zostanie automatycznie zapisany w karcie Mój Netflix. Dzięki temu w dowolnie wybranej chwili możesz powrócić do zachowanych treści na Twoim smartfonie. Dodatkowo, jeśli ponownie zaczniesz oglądać dany film lub serial, na samym początku zostaną odtworzone zapisane sceny.

To jednak nie koniec. Zaznaczone fragmenty możesz udostępniać w mediach społecznościowych – m.in. na Facebooku, Instagramie, a także w Wiadomościach, Messengerze czy dodając do Stories. Użytkownik ma też możliwość wygenerowania linku i skopiowania go. Przesłanie linku lub udostępnienie pliku jest dostępne od razu w trakcie tworzenia zakładki lub z poziomu biblioteki utworzonych zakładek.

Jak działa funkcja moment na Netfliksie? (źródło: Netflix)

Na ten moment Netflix w komunikacie nie wspomina o rozszerzeniu funkcji Moments na aplikacje na Smart TV ani dołączenie jej do wersji przeglądarkowej. Nie jest jednak wykluczone, że z czasem pojawi się ona na wszystkich platformach.