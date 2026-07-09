Niezłe smartfony w dobrych cenach i z gratisami

Nowa promocja marki Honor pozwala kupić dobrze wyposażone smartfony w niższych, atrakcyjnych cenach, a do tego zapewnia przydatne na co dzień gratisy.

Promocja na niezłe smartfony. Niższe ceny i gratisy

W ramach lipcowego festiwalu okazji w sklepie internetowym marki Honor obniżono ceny kilku smartfonów, w tym Honor Magic V5 do zaledwie 5999 złotych, jednak – niestety – nie jest on już dostępny, ponieważ wyprzedano wszystkie dostępne egzemplarze.

Wciąż można natomiast kupić inne modele z atrakcyjną specyfikacją techniczną w niższych cenach, a na dodatek przydatnym gratisem. Wśród nich znajduje się smartfon Honor 400 Pro w wersji 12/512 GB za 2599 złotych w zestawie z myszką Honor Choice MouseBuds Pro ze słuchawkami TWS w pakiecie.

W obniżonej cenie kupicie również smartfon Honor 400 w konfiguracji 8/512 GB – aktualnie trzeba za niego zapłacić 1599 złotych. Do niego w zestawie dodawane są aż dwa gratisy: słuchawki bezprzewodowe Honor Choice Earbuds Doingtop X8i oraz etui ochronne Honor Choice.

Godny uwagi jest również smartfon Honor Magic 8 Lite w wersji 8/512 GB, którą teraz kupicie za 1699 złotych. W jego przypadku sklep internetowy producenta dodaje słuchawki bezprzewodowe Honor Choice Earbuds Doingtop X8i.

We wszystkich trzech przypadkach ceny są takie same lub niższe niż u partnerów handlowych, jednak w sklepie honorstore.pl dorzucane są gratisy, a ponadto można zyskać dodatkowy rabat, zapisując się do newslettera. Rabat może sięgnąć nawet kilkuset złotych, więc zdecydowanie warto to zrobić.

Te dwa smartfony Honora kupisz taniej gdzie indziej

Lipcowa promocja w sklepie honorstore.pl obejmuje również smartfon Honor 600 Pro 12/512 GB za 3999 złotych i Honor Magic 8 Pro 12/512 GB za 5799 złotych. Do pierwszego dodawana jest myszka ze słuchawkami Honor Choice MouseBuds Pro i roczny pakiet ochronny Honor Care+, zapewniający ochronę ekranu i tyłu obudowy przez 12 miesięcy. Do drugiego zaś dorzucany jest tablet Honor Pad X8b 4/64 GB z etui.

Jeden i drugi smartfon można kupić jednak taniej – Honor 600 Pro za 3799 złotych w Play bez abonamentu, a Honor Magic 8 Pro za 5199 złotych w sklepach z elektroniką i Play.

Gdzie kupić? Recenzja Honor Magic 8 Pro 12/512 GB ok. 5199 zł RTV Euro AGD x-kom Komputronik OleOle Zawiera linki afiliacyjne.