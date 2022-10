Need for Speed: Unbound – jest data premiery

Najnowsza produkcja Electronic Arts to jedna z najgorzej strzeżonych tajemnic w branży gier. O Need for Speed: Unbound mówiło się już od kilku miesięcy. Jednakże dopiero na dzień przed oficjalnym ujawnieniem produkcji światu możemy powiedzieć o niej znacznie więcej. Mamy logo, grafiki promocyjne, a przede wszystkim – datę premiery gry.

Skąd przeciek? Od Japończyków!

2 grudnia 2022 roku – wszystkie znaki wskazują, że to jest właśnie oficjalna data premiery Need for Speed: Unbound. Za przeciek odpowiada jeden z japońskich sklepów, który przedwcześnie wystawił grę na cyfrowe półki. Co ciekawe, tam pojawiła się wyłącznie wersja na PlayStation 5. To wskazuje, że posiadacze konsol poprzedniej generacji, mogą tym razem obejść się smakiem.

Warto też zaznaczyć, że już jutro, 6 października o godzinie 17:00, Electronic Arts zaplanowało oficjalną prezentację gry w formie zwiastuna na YouTube. Na nasze szczęście, oprócz głównej grafiki promocyjnej, wyciekło także kilka zrzutów ekranu. Dzięki temu już dzisiaj można powiedzieć o tytule Criterion Games nieco więcej.

Need for Speed w kreskówkowej stylistyce

Pierwsze, co się rzuca w oczy, to niewątpliwie wygląd postaci ludzkich. Przypomina on mocno modele stylizowane na anime, które często trafiają do Fortnite. Łatwo też zauważyć, że same pojazdy – pomimo realistycznej budowy – wytwarzają kreskówkowe, ni to cel-shadingowe efekty. Każda z grafik emanuje również neonami, co jednak cieszy. Jeżeli będzie to tak przerysowana pozycja, jak chociażby Need for Speed: Underground 2 (2004), to niewątpliwie czeka nas intrygujące doświadczenie.

Na pierwszy rzut oka, Need for Speed: Unbound wygląda naprawdę świeżo! (źródło: Neowing)

Czego sam bym oczekiwał po Need for Speed: Unbound? Szerokich możliwości modyfikacji aut, zręcznościowego i uzależniającego modelu jazdy, a także dopracowanych pościgów policyjnych, na miarę tych z Need for Speed: Most Wanted (2005). Gdyby jeszcze fabuła nie była tak żenująca, jak chociażby w restarcie z 2015 roku, mówilibyśmy o odrodzeniu marki i powstrzymaniu przeciwności losu.

Need for Speed: Unbound – prawdopodobna okładka gry (źródło: Neowing)

Jak będzie naprawdę? Przekonamy się już naprawdę niedługo. Szczerze mówiąc, te grafiki nawet rozbudziły moją ciekawość. Po latach niepowodzeń i rozczarowań seria naprawdę zasługuje na porządny powrót. Ostatnie NFS: Heat było dobre, lecz brak popremierowego wsparcia nieco ostudził zapał fanów. Co tu dużo mówić – czekamy na zwiastun!