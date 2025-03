Nawigacja Here WeGo zyskała kolejną przewagę nad Google Maps

Nawigacja Here WeGo może okazać się lepszym wyborem niż Google Maps, gdy podróżujemy po wybranych europejskich krajach. To zasługa rozwiązania Autopay.

Może ta nawigacja zamiast Google Maps?

Aplikacja Here WeGo, które dostępna jest zarówno na urządzenia z Androidem, jak i te działające pod kontrolą iOS, to jedna z ciekawszych alternatyw dla Google Maps. Wypada zacząć od tego, że jest to alternatywa dostępna bezpłatnie, co nie zawsze jest standardem. Warto też podkreślić, że z map Here korzysta wielu niemieckich producentów samochodów. To właśnie te mapy znajdziemy w BMW iDrive czy Mercedes MBUX.

Użytkownicy Here WeGo chwalą dokładność nawigacji, przejrzysty interfejs, a także wsparcie dla Android Auto i Apple CarPlay. Nie bez powodu umieściłem omawianą aplikację w zestawieniu nawigacji dla osób, którym przeszkadza nowy głos w Mapach Google. Tak, głos w Here WeGo jest lepszy. Zauważyłem też, że wskazania dotyczące obowiązujących prędkości są bardziej prawidłowe. Teraz dochodzi jeszcze jedna przewaga, czyli możliwość zakupienia winiety.

Winiety nie kupisz bezpośrednio w Here WeGo, ale…

Najwygodniejsza byłaby możliwość kupienia potrzebnych winiet bezpośrednio w aplikacji. Niestety, takiego rozwiązania nie dostaliśmy. Mimo tego, nowa funkcja z pewnością ułatwi planowanie podróży samochodem poza granicami Polski.

Jak to działa? Po wpisaniu celu podróży w Here WeGo pojawia się informacja o konieczności zakupu winiety – oczywiście pod warunkiem, że trasa przebiega przez płatną drogę. Dodatkowo na ekranie wyświetla się możliwość zakupu odpowiedniej winiety przez Autopay. Po wybraniu tej opcji kierowca zostanie przekierowany na stronę Autopay, na której – po wprowadzeniu danych pojazdu – będzie mógł kupić potrzebną winietę.

Nowość pozwala zakupić winiety, które umożliwiają podróżowanie płatnymi drogami w Austrii, Bułgarii, Czech, Słowacji, Słowenii i Węgier. Dostępne są również e-winiety na przejazdy w Szwajcarii.

Wypada jeszcze dodać, że aplikacja Here WeGo umożliwia pobranie map offline. Owszem, Mapy Google również, ale pozostała bezpłatna konkurencja nie zawsze. Mapy offline mogą być przydatne, gdy nie chcemy marnować transferu podczas podróżowania poza granicami Polski.

Aplikację znajdziecie w Google Play (Android) i App Store (iOS).