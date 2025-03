Sony chce utrzeć nosa Samsungowi. To gra o wysoką stawkę

Jeżeli producent smartfonów planuje w 2025 roku wyposażyć urządzenie w aparat z sensorem o dużej rozdzielczości, do wyboru ma tylko modele Samsunga. Wkrótce jednak Sony może zaoferować matrycę stanowiącą alternatywne rozwiązanie.

Aparat z najwyższej półki

Obecnie, chcąc zdecydować się na smartfon z aparatem o jak największej rozdzielczości, można wybierać spośród takich modeli, jak niedawno zaprezentowany Xiaomi 15 Ultra, Vivo X200 Pro, który będzie dostępny w Polsce czy wciąż testowany w redakcji Samsung Galaxy S25 Ultra. W przypadku chińskich urządzeń najmocniejszą opcją są obiektywy peryskopowe wyposażone w matrycę Samsung Isocell HP9 o rozdzielczości 200 Mpix. W przypadku koreańskiego modelu bohaterem jest natomiast główne oczko z sensorem Isocell HP2, również robiącym zdjęcia o maksymalnej rozdziałce 200 Mpix.

Matryca Isocell HP9 miała swoją premierę w czerwcu 2024 roku. (źródło: Samsung)

Jak widzicie, wybór jest raczej mocno ograniczony. Sytuacja nie będzie jednak trwała wiecznie. Niewykluczone, że wkrótce produkcją konkurencyjnego rozwiązania zajmie się Sony.

Flagowy sensor Sony o rozdzielczości 200 Mpix

Specjalista od przedpremierowych informacji, Digital Chat Station, udostępnił wpis sugerujący, że japoński gigant może wkrótce zacząć produkcję własnego sensora o rozdzielczości sięgającej 200 Mpix. Znalazłby on zastosowanie w smartfonach wyposażonych we flagowe układy mobilne, które mają pojawić się w drugiej połowie 2025 roku, czyli Snapdragona 8 Elite 2 czy Dimensity 9500.

Tym, czym wyróżniałby się aparaty Sony względem samsungowych odpowiedników, to rozmiar sensora. Dzięki zastosowaniu matrycy 1/1,3″ moduł przyjmowałby więcej światła, co przełożyłoby się m.in. na lepsze zdjęcia przy słabym oświetleniu.

Niestety, to jedyne szczegóły, jakimi mógł podzielić się w tej chwili DCS. Mimo to zapowiedź flagowych matryc od producenta innego niż Samsung to dobry znak – konkurencja potrafi prowadzić do jednej rzeczy – podwyższania poprzeczki, jeżeli chodzi o parametry techniczne lub obniżką ceny. Miejmy nadzieję, że 200 Mpix sensory Sony to szansa na jedno i drugie.

Warto nadmienić, że mówimy tu cały czas o rozwiązaniach Sony dla zewnętrznych producentów i dostarczanych pod nazwą IMX lub Lytia. Od wielu lat flagowe modele Xperia wyposażone są w matryce Exmor, zarezerwowane wyłącznie dla urządzeń japońskiego giganta.