Premiera Google Pixel 9a. Inteligentny fotograf (i nie tylko) w Twojej kieszeni

Wyjątkowo w 2025 roku, zamiast w maju, firma z Mountain View zaprezentowała nowy smartfon z serii Pixel a już w marcu. Średnia półka urządzeń wzbogaciła się o model Pixel 9a, inteligentną maszynę łączącą wiele funkcji z potęgą AI.

Specyfikacja Google Pixel 9a

Zanim jednak przejdziemy do tego, czego mądrego możecie spodziewać się po nowym smartfonie Google, przyjrzyjmy się bardziej „klasycznym” fragmentom specyfikacji. Jedną z cech szczególnych Pixel 9a jest większy i jaśniejszy ekran Actua, który urósł z 6,1 do 6,3 cali oraz oferuje maksymalną jasność rzędu 2700 nitów – o 35% wyższą od poprzednika.

W płynnych animacjach i oszczędzaniu akumulatora sprzyjać będzie adaptacyjna częstotliwość odświeżania sięgająca 120 Hz. Flagowe osiągi mają natomiast być zasługą układu mobilnego Tensor G4 i 8 GB RAM. Do wyboru są dwa warianty pamięci wbudowanej – 128 i 256 GB.

Google Pixel 9a (Źródło: Google)

Fotograficznie mamy tu do czynienia z dwoma aparatami z tyłu: głównym z sensorem 48 Mpix oraz ultraszerokokątnym 13 Mpix. Dzięki możliwości zebrania ostrości na obiektach znajdujących się bardzo blisko obiektywu po raz pierwszy w serii Pixel a można wykonywać zdjęcia makro. Przedni aparat oferuje natomiast rozdzielczość 13 Mpix.

Inteligentny fotograf (i nie tylko)

Google Pixel 9a nie byłby prawdziwym współczesnym smartfonem giganta z Mountain View bez rozbudowanej sztucznej inteligencji pomagającej aparatom. Oprócz klasyki znanej z poprzednich modeli w postaci magicznej gumki, w tym w wersji dźwiękowej, trybu nocnego i astrofotografii, są także nowe funkcje. Fani ujęć przy słabym oświetleniu docenią przykładowo możliwość tworzenia panoramy przy wykorzystaniu trybu nocnego.

Ci, którzy prowadzą i archiwizują swoje bogate życie towarzyskie, pokochają natomiast „Dodaj mnie” i „Najlepsze ujęcie”. Pierwsza funkcja pozwala połączyć dwa zdjęcia grupowe w jedno, dzięki czemu wszyscy, którzy chcą znaleźć się w kadrze (w tym fotograf), zostaną umieszczeni na nim dzięki AI. Druga opcja łączy zdjęcia grupowe tak, aby z kilku podobnych ujęć utworzyć jedno. Koniec zatem z kompromisami – od teraz niekorzystny wyraz twarzy jednej osoby na zdjęciu nie musi być powodem do powtarzania fotki.

Google Pixel 9a (Źródło: Google)

Każda fotografia będzie mogła również zostać dotknięta nowością w postaci Magicznego edytora. To potężne narzędzie umożliwiające automatyczne kadrowanie nowych i starych zdjęć, podpowiadające, jak dobrze przyciąć zdjęcie czy rozszerzyć kadr tak, aby wejść na wyższy poziom fotografii. Ci, którzy lubią dodać też coś od siebie, przekształcą zdjęcia w Magicznym edytorze i dodadzą np. kwiaty czy jesienne liście za pomocą kilku kliknięć.

Google Pixel 9a to również obecność jeszcze jednego asystenta SI, mianowicie Gemini. Dzięki wsparciu Gemini Live można prowadzić swobodne rozmowy z AI na smartfonie oraz zyskać możliwość udostępniania filmu lub ekranu urządzenia, dzięki czemu wspólnie z SI można przedyskutować to, co użytkownik widzi wokół siebie. „Zaznacz, aby wyszukać”, darmowy VPN i „Znajdź moje urządzenie” też nigdzie się nie wybierają.

Google Pixel 9a (Źródło: Google)

Pixel 9a to także smartfon przyjazny rodzicom i dzieciom. Google Family Link pozwala na zarządzanie kontem i urządzeniami dziecka, w tym zainstalowanymi aplikacjami. Możliwe jest również ograniczanie powiadomień lub ograniczenie funkcji w konkretnych godzinach tak, aby w trakcie ustalonego harmonogramu smartfon nie rozpraszał.

Z prezentacją Pixel 9a zbiegło się udostępnienie usługi „Portfel Google dla dzieci” w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Australii, Hiszpanii i Polsce. Dzięki niej dzieci mogą korzystać z dodanych kart płatniczych, biletów do kina i kart lojalnościowych pod czujnym okiem rodziców. Korzystając z Family Link, opiekunowie mogą sprawdzać ostatnie płatności, dodawać i usuwać karty oraz – w razie potrzeby – wyłączać do nich dostęp.

Nowy smartfon Google Pixel 9a to również gwarancja około 30 godzin pracy (ponad 100 w trybie oszczędzania energii) dzięki akumulatorowi o pojemności 5100 mAh i obietnica 7 lat aktualizacji systemu operacyjnego (zaczynając od Androida 15) oraz zabezpieczeń, a także dostęp do nowych funkcji dzięki Pixel Drop. Urządzenie w porównaniu do poprzednika charakteryzuje się podwyższoną klasą wodoodporności IP68 i dostępne jest w czterech kolorach – Peony, Lavender, Porcelain i Obsidian.

Google Pixel 9a (Źródło: Google)

Ile kosztuje smartfon Google Pixel 9a? Cena w Polsce i promocja premierowa

Google Pixel 9a jest już dostępny w przedsprzedaży w cenie 2399 złotych. Do 14 kwietnia 2025 roku przy zakupie w polskim Google Store otrzymacie 750 złotych do wykorzystania w sklepie. Do każdego egzemplarza producent dorzuca również w gratisie 3 miesiące YouTube Premium, 3 miesiące usługi Google One oraz 6 miesięcy Fitbit Premium.

W Media Expert oraz Play smartfon Google Pixel 9a będzie dostępny w kwietniu.

Google Pixel 9a vs Google Pixel 8a – porównanie specyfikacji i cen w Polsce