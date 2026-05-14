Dzięki tej funkcji korzystanie ze smartfona nie będzie już takie samo

Google, które jest dostawcą systemu operacyjnego Android, stworzyło nową funkcję o nazwie Kontekstowe sugestie, za sprawą której korzystanie ze smartfonów nie będzie już takie samo.

Smartfony z Androidem domyślą się, czego w danej chwili może potrzebować użytkownik

12 maja 2026 roku Google zaanonsowało dużą dawkę nowości dla smartfonów z Androidem. Okazuje się jednak, że zaoferują one więcej. Urządzenia z rozwijanym przez Google systemem operacyjnym będą mogły bowiem również przewidzieć, czego w danej chwili potrzebuje użytkownik dzięki funkcji Kontekstowych sugestii.

W jej opisie Google tłumaczy, że zapewni ona pomocne sugestie z aplikacji i usług na podstawie rutynowych aktywności i lokalizacji użytkownika. Przykładowo smartfon może rozpoznać, że jego właściciel jest na siłowni – wtedy używana przez niego aplikacja do odtwarzania muzyki może zaproponować odtworzenie playlisty, która jest często słuchana przez użytkownika w tym miejscu.

Jako przykład Google podaje również sugestię włączenia transmisji na telewizorze w sobotę, jeśli ktoś akurat ma w zwyczaju oglądać takiego typu treści właśnie tego dnia. Nowa funkcja jest zatem dużym udogodnieniem dla użytkowników, ponieważ ułatwia życie i pozwala zaoszczędzić czas, a także pomaga nie przegapić ulubionych aktywności.

Funkcja Kontekstowe sugestie na smartfonach z Androidem wykorzystuje AI, ale ma dbać o prywatność

Zapewnienie kontekstowych sugestii jest możliwe dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji oraz analizowaniu sposobu korzystania ze smartfona z Androidem, a także śledzeniu lokalizacji użytkownika.

Google zapewnia jednak, że informacje o aktywności i lokalizacji pozostają prywatne, nigdy nie opuszczają urządzenia i nie są wysyłane na serwery firmy z Mountain View. Ponadto dane wykorzystane na potrzeby funkcji Kontekstowe sugestie są automatyczne usuwane po 60 dniach. Można je również usunąć ręcznie wcześniej.

Dostępność funkcji Kontekstowe sugestie jest na tę chwilę ograniczona

Aktualnie nowa funkcja, zapewniająca kontekstowe sugestie, nie jest dostępna dla wszystkich użytkowników. Google informuje, że użytkownicy, którzy będą mogli z niej skorzystać, otrzymają najpierw stosowne powiadomienie, zawierające link do ustawień tego rozwiązania.

Po udostępnieniu tej funkcji będzie można nią zarządzać po przejściu ścieżki Ustawienia – Aplikacje – Wszystkie aplikacje – Usługi Google Play – Wszystkie usługi – Funkcje dla programistów – Kontekstowe sugestie.