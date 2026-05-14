Ten smartwatch będzie brzydki, ale atrakcyjny

Produkt musi od razu spodobać się klientowi, aby w ogóle pomyślał o jego zakupie. W przypadku tego smartwatcha mało atrakcyjny wygląd może jednak być niewystarczająco zniechęcający – specyfikacja i funkcjonalność mogą przechylić szalę na korzyść Realme Watch S5.

Smartwatch Realme Watch S5 nie będzie szczególnie urodziwy, ale jego funkcjonalność może to wynagrodzić

Wygląd najnowszego zegarka chińskiej marki może zniechęcać do zakupu, ponieważ okrągły wyświetlacz otoczy bardzo szeroka ramka. Niektórych może to kłuć w oczy, gdyż producenci sami przyzwyczaili klientów do tego, że wokół ekranów w urządzeniach mobilnych ramki są coraz smuklejsze.

Parametry ekranu – o średnicy 1,43 cala – będą jednak bez zastrzeżeń, gdyż ma on osiągać jasność do nawet 1500 nitów i oferować funkcję Always On Display dzięki zastosowaniu matrycy AMOLED, a do tego odświeżać obraz z częstotliwością 60 Hz.

Realme Watch S5 (źródło: Realme)

Zdecydowanie mocną i zachęcającą do zakupu tego modelu będzie również deklarowany przez producenta czas pracy, sięgający nawet 20 dni. Na jego skrócenie może jednak znacząco wpłynąć włączenie GPS (z obsługą 5 systemów lokalizacji) oraz korzystanie z jednego z ponad 100 trybów sportowych. Smartwatch Realme Watch S5 ma nie bać się też wody dzięki odporności do 5 ATM.

Zegarek zaoferuje również funkcję monitorowania pulsu, poziomu tlenu we krwi i stresu oraz snu (wraz z jego późniejszą analizą), a także cyklu menstruacyjnego u kobiet i poziomu głośności otoczenia (poinformuje, gdy jest za głośno).

Smartwatch Realme Watch S5 umożliwi również korzystanie z asystenta AI i funkcji dyktowania odpowiedzi na wiadomość na WhatsAppie oraz prowadzenie rozmów przez zegarek (po sparowaniu ze smartfonem).

Przekazane przez producenta informacje wskazują, że smartwatch Realme Watch S5 najprawdopodobniej nie będzie pracował pod kontrolą systemu Wear OS by Google. Mimo to ma oferować możliwość korzystania z aplikacji, w tym map i tłumacza.

Premiera Realme Watch S5 już 22 maja 2026 roku

Oficjalna premiera Realme Watch S5 zaplanowana jest na 22 maja 2026 roku. Tego dnia nowy smartwatch Realme zadebiutuje w Indiach wraz ze słuchawkami Realme Buds Air 8 Pro oraz smartfonem Realme 16T 5G.

Na tę chwilę nie ma pewności, że cała trójka dotrze do Polski, aczkolwiek wydaje się to możliwe.