Zapowiedź Dreame X50 Ultra. Potrafi wspinać się na schody

Dreame zapowiedziało nowego robota sprzątającego, który pokona niewielkie schody oraz wysokie progi (do 6 centymetrów). Maszynę można zobaczyć na targach CES 2025, a już wkrótce nastąpi jego rynkowa premiera.

Dla robota Dreame X50 Ultra wysokie progi i niewysokie schody to nie problem

Roboty sprzątające to jedno z najwygodniejszych i najbardziej przydatnych urządzeń z kategorii Smart Home. Mimo to maszyny te nie sprawdzą się w każdym domu, a to dlatego, że wysokie progi czy schody są dla nich przeszkodą nie do pokonania. Dreame przywiozło jednak na CES 2025 robota, który pokona przewyższenia o wysokości do 6 centymetrów.

Dreame X50 Ultra nie poradzi sobie z tradycyjnymi schodami, których wysokość zazwyczaj sięga do około 15 centymetrów, jednak stanie się doskonałym rozwiązaniem w domach z wysokimi progami bądź niewysokimi schodkami w przejściach. Aby móc pokonać schody, robot korzysta z systemu ProLeap, czyli mechanicznego ramienia odpowiedzialnego za pochylenie i uniesienie odkurzacza.

Dreame X50 Ultra – specyfikacja i zapowiedź rynkowej premiery

Robot Dreame, poza opcją wspinaczki, dysponuje też funkcją rozpoznawania do 200 obiektów. Urządzenie oferuje moc ssania sięgającą 20 tysięcy Paskali, wbudowany mop z wysuwanym Dual Flex Arm i zaawansowaną szczotkę HyperStream Detangling DuoBrush, która zapobiega splątywaniu się włosów. Nowość korzysta również z technologii LiDAR, a jej wieżyczka chowa się, gdy robot musi zmieścić się np. pod meblami. Ponadto obsługuje też komendy głosowe.

Stacja dokująca nie tylko naładuje i przechowa maszynę, ale także wyczyści nakładki mopujące w temperaturze 80 stopni Celsjusza, wysuszy je oraz opróżni zbiornik na zgromadzony kurz wprost do 3,2-litrowego worka – według producenta wystarczy on na 100 dni. Dzięki Auto Solution Refilling stacja automatycznie uzupełni też środek do mycia podłóg i wodę z dużego zbiornika w stacji.

Dreame X50 Ultra pojawił się już w zeszłorocznych filmach, jednak teraz jego możliwości są oficjalnie prezentowane na targach CES 2025. Przedsprzedaż X50 Ultra ma rozpocząć się 7 stycznia 2025 roku – osoby, które zamówią produkt, mają otrzymać wydłużoną gwarancję oraz dodatkowy zestaw akcesoriów.

Według Engadget oficjalna dystrybucja ruszy 14 lutego 2025 roku za pośrednictwem sklepu producenta i Amazon. Maszynę wyceniono na 1699 dolarów (około 6925 złotych). Z kolei polski oddział marki Dreame zapowiedział oficjalną premierę najnowszego modelu na 14 stycznia 2025 roku.