Twój Samsung ma uszkodzony ekran? Nie musisz go wymieniać – możesz naprawić w niższej cenie

Uszkodzenie ekranu to poważna sprawa. Na szczęście nie zawsze trzeba go wymieniać – czasami można go naprawić. Samsung wprowadził do swoich serwisów usługę, która to umożliwi. Co najważniejsze, jest ona zauważalnie tańsza niż wymiana wyświetlacza.

Naprawa wyświetlacza Samsunga tańsza niż jego wymiana

Prawdopodobnie nikt nie uszkadza z premedytacją ekranu w swoim smartfonie, ponieważ każdy zdaje sobie sprawę z tego, jak kosztowny jest jego serwis. Niestety, uszkodzenie wyświetlacza to bardzo powszechna usterka, dlatego serwisanci nie narzekają na brak pracy.

Producent z Korei Południowej poinformował, że posiadacze urządzeń Galaxy mogą skorzystać z nowej usługi – naprawa ekranu, która jest tańszą alternatywą dla wymiany wyświetlacza. Jest ona dostępna w autoryzowanych centrach serwisowych. Przy okazji warto przypomnieć, że na początku października firma otworzyła nowy punkt serwisowy w Warszawie, który znajduje się przy Al. Solidarności 171, w kompleksie biurowym Spark.

Znaczną część napraw urządzeń mobilnych stanowią wymiany ekranu. To skomplikowana i kosztowna usługa, która w wielu przypadkach nie jest konieczna. Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, ale także mając na uwadze dobro środowiska, zdecydowaliśmy się na wprowadzenie usługi naprawy ekranu. Naprawa w odróżnieniu od wymiany oparta jest o inny proces technologiczny, pozwalający na naprawę uszkodzonego ekranu bez konieczności wymiany całego modułu. Jarosław Orski, szef działu Samsung Customer Care

Producent informuje, że naprawa wyświetlacza będzie możliwa w sytuacji, gdy nie doszło do uszkodzenia ramki modułu ekranu, a wymiany wymagają jedynie elementy prezentujące treść, takie jak warstwa obsługująca dotyk czy matryca wyświetlająca. Cena naprawy jest od 15% do nawet 45% niższa niż wymiana.

Usługa jest dostępna dla wybranych modeli Galaxy. W przypadku serii Galaxy S21 kosztuje ona od 540 złotych do 820 złotych, podczas gdy wymiana od 929 złotych do nawet 1349 złotych. Mogą z niej skorzystać również posiadacze smartfonów z linii Galaxy S10, Galaxy S9 i Galaxy S8.

Ponadto usługa naprawy ekranu dostępna jest również dla Galaxy Z Fold 2 (Samsung nie podał cennika napraw) oraz (wybranych) smartfonów z serii Galaxy Note 8, Galaxy Note 9, Galaxy Note 10 i Galaxy Note 20.