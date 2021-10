Samsung otworzył nowy punkt serwisowy, w którym klienci nie tylko naprawią swoje urządzenie, ale też otrzymają wsparcie oraz kupią oryginalne akcesoria. Co więcej, firma zadbała o to, aby miejsce to było przyjazne nie tylko dla ludzi.

Reklama

Samsung otwiera nowy punkt serwisowy i daje rabat na naprawy

Nowy Samsung Serwis Klienta zlokalizowany jest na warszawskiej Woli, w kompleksie biurowym Spark, znajdującym się przy Al. Solidardności 171. To już kolejny stacjonarny punkt serwisowy tego producenta w stolicy.

Południowokoreańska firma postarała się o to, żeby wizyta w punkcie przy Al. Solidarności 171 była dla klientów jak najmilszym doświadczeniem, bowiem oprócz chętnych do pomocy pracowników czeka na nich też… kawa. Ponadto zadbano również o odpowiednią infrastrukturę parkingową, bo wiadomo, że z parkowaniem w Warszawie jest ogromny problem.

Reklama

Serwis klienta w Warszawie przy Al. Solidarności 171 (źródło: Samsung)

Co więcej, nowy punkt z radością ugości nie tylko klientów, ale także ich czworonogów. Co prawda nie jest to czymś wyjątkowym, ponieważ coraz więcej miejsc decyduje się na podobny krok, lecz wciąż jest to spotykane rzadziej niż częściej. Firma na pewno „zaplusuje” tym w oczach posiadaczy jej urządzeń.

A będą oni mogli tutaj oddać do naprawy smartfon lub tablet Galaxy (do 12 października 2021 roku można dostać 10% zniżki na hasło „Dobry początek”), a nawet umówić się na indywidualną wizytę czy zlecić ekspresową naprawę w ciągu jednej godziny. Trzeba tu jednak wspomnieć, że jest ona dostępna dla wybranych usterek po wstępnej ocenie i kwalifikacji do usunięcia ich w ciągu godziny.

Serwis klienta w Warszawie przy Al. Solidarności 171 (źródło: Samsung)

Co ważne, wizytę w punkcie przy Al. Solidarności 171 w Warszawie można umówić również telefonicznie. Dzięki temu potrzebne części zostaną zamówione odpowiednio wcześniej, co pozwoli znacznie skrócić czas serwisowania urządzenia.

Na koniec warto jeszcze dodać, że również w tym punkcie serwisowym klienci będą mogli kupić akcesoria ochronne i skorzystać z innych specjalistycznych usług, w tym personalizacji urządzeń. Ponadto można tutaj zapoznać się z najnowszymi produktami koreańskiej marki i zostawić elektroodpady, które zostaną przekazane do bezpiecznej utylizacji.