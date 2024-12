Ten tablet ma system Windows i procesor Intel. I kupimy go w Europie

Chuwi Hi10 X1 to tablet, któremu blisko jest do laptopa. Ma system Windows 11, tradycyjny procesor firmy Intel i pełnowymiarowy port USB, a opcjonalnie można do niego podłączyć jeszcze klawiaturę.

Chuwi Hi10 X1 – tani tablet z Windows 11

Zacznijmy od tego, że Chuwi Hi10 X1 to bardzo tani tablet. Jego cena na Starym Kontynencie została ustalona na 199 euro, co po obecnym kursie stanowi równowartość ~850 złotych. Mimo to – co aktualnie zdarza się dość rzadko – ma na pokładzie system Windows 11 Home. Właściwie same Okienka mogą pochłaniać znaczną część tej kwoty.

Chuwi Hi10 X1 (fot. Chuwi)

Wcale jednak nie jest tak, że poza Jedenastką nie ma się czym pochwalić. Wyróżnia się także sercem. Jest to może i nie najwydajniejszy, ale i tak stanowiący dość solidną bazę, czterordzeniowy procesor Intel N100. Współpracuje z nim 8 GB RAM typu LPDDR5 oraz nośnik SSD o pojemności 256 GB.

Niby tablet, a prawie jak laptop

Wszystko to razem brzmi tak, jakbyśmy mieli do czynienia nie z tabletem, lecz laptopem. I rzeczywiście, istnieje możliwość podłączenia klawiatury, przy czym jest ona sprzedawana oddzielnie. Tryb laptopa jest zatem opcjonalny, a to po prostu nietypowy, nastawiony na nieco inne zastosowania tablet.

Chuwi Hi10 X1 (fot. Chuwi)

Został wyposażony w całkiem duży, bo 10,1-calowy wyświetlacz, niestety o niezbyt imponującej rozdzielczości – 1280×800 pikseli. Ekran obsługuje również rysik, przy czym – podobnie jak klawiatura – jest on sprzedawany oddzielnie.

Duży minus i duży plus tabletu Chuwi Hi10 X1

Tymczasem dochodzimy do największej wady tego modelu. Tablet Chuwi Hi10 X1 ma akumulator o pojemności zaledwie 3400 mAh. Trudno więc oczekiwać wielogodzinnego czasu działania. Szkoda.

Wróćmy tymczasem do zalet, bo jest jeszcze co najmniej jedna. Otóż tablet został wyposażony w dwa porty USB typu C, jeden pełnowymiarowy port USB 3.2 Gen 1 typu A, gniazdo micro HDMI oraz złącze mini jack, a to naprawdę imponujący interfejs. Za łączność bezprzewodową odpowiadają natomiast moduły Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5.2 – nie ma niestety modemu 5G ani nawet LTE. Dopełnieniem całości są zaś dwa aparaty: 8 Mpix z tyłu i 5 Mpix z przodu.

Tablet Chuwi Hi10 X1 ma ~10 mm grubości i waży 610 gramów. Nie należy więc ani do najsmuklejszych, ani do najlżejszych urządzeń na rynku. Wynika to jednak pewnie głównie z faktu zastosowania tradycyjnych podzespołów. Równocześnie gabaryty nie są na tyle duże, by z tego sprzętu miało się korzystać niewygodnie.