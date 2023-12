Jakie aplikacje Polacy najczęściej pobierają z App Store? Biedronka, mObywatel i żappka na liście

Nieuchronnie zbliża się koniec roku. Wchodzimy więc w czas podsumowań mijającego już, 2023 roku. Apple postanowiło przedstawić listę najchętniej pobieranych aplikacji i gier z App Store. Co najczęściej wybierali polscy użytkownicy?

Oto najlepsze aplikacje i gry według Apple

Google przygotowało już podobne podsumowanie. Jeśli jesteście ciekawi, co w tym roku najczęściej wybierały osoby korzystające z Androida to, odsyłam Was do artykułu na Tabletowo.pl na ten temat. W swoim komunikacie Apple podkreśla, że z jego sklepu z aplikacjami korzysta 650 mln użytkowników tygodniowo.

Na samym początku przedstawimy jednak listę najlepszych programów, wybranych przez zespół redakcyjny App Store. Aplikacją roku na iPhone’y zostało AllTrials, a grą roku Honkai: Star Rail. Co ciekawe, ten sam tytuł na pierwszym miejscu swojej listy umieściło też Google. Apką roku na iPady wybrany został Prêt-à-Makeup, a grą Lost in Play.

App Store to aplikacje nie tylko na urządzenia mobilne. Najlepszym programem na komputery Mac uznany został Photomator, a najlepszą grą Lies of P. Z kolei aplikacja 2023 roku dla Apple Watch to SmartGym. Za trend obecnego roku zespół Apple uznał zaś ChatGPT.

Co wybierali użytkownicy App Store?

Podane powyżej najlepsze aplikacje i gry nie odzwierciedlają jednak ich popularności. Dlatego Apple przedstawiło także listy najchętniej pobieranych gier i aplikacji w 2023 roku. Co wybierali Polscy użytkownicy urządzeń Apple? Poniżej przedstawiamy pełne zestawienia.

Najpopularniejsze bezpłatne gry:

Words of Wonders

Roblox

Subway Surfers

Gardenscapes

Brawl Stars

Stumble Guys

MONOPOLY GO!

Royal Match

My Perfect Hotel

Chess – Play & Learn

Magic Tiles 3: Piano Game

Literówki

Block Blast!

Pokémon GO

Among Us!

8 Ball Pool

UNO!

EA SPORTS FC Mobile Football

Ludo Club

Good Pizza, Great Pizza

Najpopularniejsze płatne gry:

Plague Inc.

Minecraft

Pou

Geometry Dash

Red’s First Flight

Earn to Die 2

Papa’s Freezeria To Go!

Grand Theft Auto: San Andreas

Bloons TD 6

Lapse: A Forgotten Future

Papers, Please

True Skate

Farming Simulator 23 Mobile

Papa’s Burgeria To Go!

Stardew Valley

Age of History II

Terraria

Hitman Sniper

Incredibox

Words of Wonders (źródło: App Store)

Najpopularniejsze darmowe aplikacje:

Google

WhatsApp

Google Maps

Temu

YouTube

Messenger

Instagram

Facebook

CapCut

TikTok

Biedronka

Vinted

Gmail

Spotify

mObywatel

InPost Mobile

żappka

SHEIN

Google Chrome

aplikacja Blitzer.de PRO (źródło: App Store)

Najpopularniejsze płatne aplikacje:

Blitzer.de PRO

Hiking Map Poland

Lekturowo

Threema

Złap termin

Forest: Focus for Productivity

Human Anatomy Atlas 2024

TeamSpeak 3

Procreate Pocket

AnkiMobile Flashcards

Monash University FODMAP diet

AutoSleep Track Sleep on Watch

Ski Tracks

Leki u Dzieci

Testy UDT

BusLive

Wrocław Dwarfs

WorkOutDoors

Jakdojade Premium

PeakFinder

Najpopularniejsze gry w Apple Arcade:

NBA 2K23 Arcade Edition

Angry Birds Reloaded

Football Manager 2024 Touch

Bloons TD 6+

Mini Motorways

Cityscapes: Sim Builder

Fruit Ninja Classic+

Jetpack Joyride 2

Snake.io+

Castle Crumble

Sneaky Sasquatch

Osmos+

Dead Cells+

Getting Over It+

Solitaire by MobilityWare+

Asphalt 8: Airborne+

Hello Kitty Island Adventure

Bridge Constructor+

Gear.Club Stradale

Które aplikacje i gry z tej listy macie na swoich urządzeniach? Dajcie znać w komentarzach, jakie programy według Was zasługują na tytuł najlepszej gry lub aplikacji 2023 roku.