Ile grałeś w 2023 roku? PlayStation i Xbox już wiedzą!

Tegoroczne, growe podsumowanie dla PlayStation i Xbox jest już dostępne. To oznacza, że zarówno Microsoft, jak i Sony podzielą się z Wami statystykami dotyczącymi Waszego gamingowego życia. Przyznajcie się, ile czasu poświęciliście na przyjemność, zwaną graniem?

PlayStation 2023 Wrap-Up

Jak to rok do roku bywa, włodarze Sony nareszcie zdecydowali się uchylić rąbka tajemnicy i odpalili podsumowanie roku. Jakkolwiek w 2022 roku w coś grałem na swojej PlayStation 4 Pro, tak w tym swojego „prosiaka” nawet nie odpaliłem, a swoją gamingową duszę zaprzedałem mojemu PC. Na całe szczęście w redakcji mamy kilku fanów konsoli Sony, którzy aktywnie z niej korzystają!

W tym roku „Niebiescy” podsumowują liczbę odblokowanych trofeów, ilość czasu spędzonego w grach oraz przedstawiają tytuły, w które byliśmy najbardziej zaangażowani. Zarówno całościowo, jak i na przestrzeni każdego miesiąca. Podadzą nam również czas, który spędziliśmy, grając na konsoli PlayStation 5. Dodatkowo na bazie wszystkich dostępnych danych, zostanie nam przydzielona odpowiednia klasyfikacja gracza, a także styl relacji ze społecznością.

Pierwszą odpaloną przez Bartka grą w 2023 roku był Wiedźmin 3: Dziki Gon. Patriotyzm pełną gębą! (fot. Tabletowo.pl)

Jeśli jesteście ciekawi, jak prezentują się Wasze postępy, a e-mail od PlayStation gdzieś się zapodział, to możecie wejść na specjalnie przygotowaną stronę. Tam bowiem, po zalogowaniu się na swoje konto, poznacie wszystkie interesujące Was informacje. To co, kto z Was przebija Bartka liczbą zdobytych trofeów?

Rok w przeglądzie, czyli Xboxowe podsumowanie 2023 roku

Rzecz jasna „Zielona” konkurencja nie może być gorsza i Microsoft również pozwolił graczom na sprawdzenie swoich gamingowych osiągnięć. Tutaj jednak zliczany jest nie tylko czas spędzony na konsoli, ale i na PC, jeśli graliśmy w gry z odpaloną nakładką Xbox. Dlatego też w moim podsumowaniu znalazł się ogrywany na PC Starfield – poza tą propozycją jednak, w resztę gier faktycznie grałem na swoim Xbox Series S.

Wynik 122 godzin na moim Xklocku od Marca zdaje się całkiem przyzwoity… (fot. Wojciech Loranty / Tabletowo.pl)

Tak, jak to ma miejsce w przypadku PlayStation, Microsoft przygotował specjalną stronę, dzięki której poznacie swój czas gry, liczbę zdobytych punktów gracza oraz dowiecie się, jak wypadliście na tle innych gamerów. Trzeba uczciwie przyznać, że w porównaniu do Wrap-Up są to dość ubogie statystyki, ale hej, przynajmniej coś jest…