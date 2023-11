Oto najlepsze aplikacje i gry 2023 roku według Google

Już niedługo kartki swoich kalendarzy zmienimy na grudzień, a to oznacza, że zacznie się czas podsumowań mijającego już 2023 roku. Google już to zrobiło i przyznało nagrody za najlepsze gry i aplikacje, które pojawiły się w Sklepie Play. Co znalazło się na liście?

Google przyznało nagrody

Tak samo jak w poprzednich latach Google postanowiło przyznać nagrody najbardziej wyróżniającym się tytułom, które trafiły na półki Sklepu Play. Dyrektor generalny Google Play Sam Bright podkreśla, że aby jak najlepiej odzwierciedlić tegoroczne trendy w zestawieniu najlepszych gier i aplikacji 2023 roku zostały wprowadzone nowe kategorie, takie jak „najlepsza aplikacja ze sztuczną inteligencja”, czy „najlepsza aplikacja i gra multi-device”.

Za najlepsze aplikacje oraz gry dostępne na platformie cyfrowej sprzedaży dostępnej na Androida, Google uznało następujące tytuły:

Najlepsze aplikacja roku 2023 (źródło: Google)

Najlepsze aplikacje 2023 roku:

Najlepsze gry 2023 roku:

Warto podkreślić, że jest to lista odzwierciedlająca ogólnoświatowe trendy. Lista aplikacji, które najbardziej przypadły do gustu polskiemu oddziałowi Google oraz polskim użytkownikom nie jest jeszcze dostępna w momencie publikacji tego artykułu.

Czy czujecie się zaskoczeni którąś z pozycji na liście najlepszych apek lub gier w 2023 roku, a może sami z którychś korzystacie? Pochwalcie się w komentarzach.