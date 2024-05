Jaki wideorejestrator wybrać? Najlepsze kamery do samochodu

Dobry wideorejestrator samochodowy pozwala uniknąć wielu stresowych sytuacji. Dzięki nagraniom masz możliwość udowodnienia swojej niewinności i przedstawienia sytuacji drogowej taką, jaką była. Niestety, wiele urządzeń tego typu nie zapewnia wystarczająco dobrej jakości. Na szczęście ten ranking zawiera wyłącznie modele, na których można polegać.

Jaki wideorejestrator kupić w 2024 roku? Wybór jest spory

Choć (jak już wspomniałem) nie brakuje modeli, które nie spełniają swojej funkcji, to na rynku jest też sporo urządzeń, którym warto dać szansę. W tym zestawieniu znajdziesz najlepsze wideorejestratory z różnych półek cenowych. Jest tu coś zarówno dla osób, które chcą wydać na kamerkę mniej niż 200 złotych, jak i propozycja dla użytkowników, którzy są gotowi przeznaczyć na zakup ponad tysiaka (no i kilka modeli mieszczących się między nimi).

Łącznie na zestawienie składa się osiem urządzeń. Te tańsze to pojedyncze kamery, większość droższych zaś to pakiety zawierające dodatkowo kamery cofania, dzięki którym na filmach znajduje się nie tylko to, co przed maską, ale też rejestrowane jest to, co działo się za tylną szybą samochodu.

Oto najlepsze, według mnie, opcje na rok 2024…

Najlepszy wideorejestrator – ranking 2024:

Co oferuje dobry wideorejestrator do samochodu?

Od dobrego wideorejestratora w 2024 roku możesz wymagać rozdzielczości minimum Full HD (1080p) i płynności 30 klatek na sekundę. Droższe modele oferują jeszcze wyższą jakość. W wielu przypadkach producenci dbają również o stabilizację i specjalne tryby nocne, dzięki którym nawet po zmroku szczegóły pozostają dobrze widoczne.

Wszystkie urządzenia w tym rankingu oferują też nagrywanie w pętli (czyli nadpisywanie starych nagrań). Mają równocześnie na pokładach czujniki wstrząsów, dzięki którym nagrania po zdarzeniach są automatycznie zabezpieczane przed nadpisaniem. W każdym możesz również liczyć na stabilne elementy montażowe oraz tryby parkingowe, które sprawiają, że nawet podczas postoju auto jest odpowiednio chronione.

W najlepszych wideorejestratorach możesz również spodziewać się obecności modułów Wi-Fi (do wygodnego, bezprzewodowego przesyłania nagrań) i GPS (do przypisywania lokalizacji i prędkości do nagrań) oraz mikrofonu (zachowującego audio z wnętrza pojazdu, a do tego umożliwiającego sterowanie urządzeniem za pomocą komend głosowych).

To tyle, jeśli chodzi o podstawy. Reszta stanie się jasna przy opisie poszczególnych modeli. A skoro o tym mowa… zaczynajmy!

70mai 1S D06 – dobry wideorejestrator do 200 złotych

Jeśli marzy Ci się tani wideorejestrator, który równocześnie nie będzie elektrośmieciem, do gustu może Ci przypaść 70mai 1S D06. Ten producent robi obecnie jedne z najlepszych kamer samochodowych na rynku, a ten konkretny model to świetna propozycja z tej niższej półki cenowej.

To prosta i niewielka kamerka, która rejestruje wideo w standardowej jakości: Full HD w 30 klatkach na sekundę. Wykorzystuje do tego całkiem niezłą matrycę Sony IMX 307 ze stabilizacją obrazu, dzięki czemu na nagraniach rzeczywiście da się coś zobaczyć. Jedynie kąt widzenia mógłby być nieco szerszy, bo wynosi tylko 130 stopni, ale w większości sytuacji i tak powinno to wystarczyć.

fot. 70mai

Nie brakuje mu oczywiście czujnika wstrząsów, który po wykryciu nagłego zdarzenia zabezpiecza nagranie przed nadpisaniem. Jest też moduł Wi-Fi, umożliwiający wygodne przesyłanie filmów na smartfon, a z poziomu tego ostatniego możliwa jest także zmiana ustawień rejestratora.

Najważniejsze cechy wideorejestratora 70mai 1S D06:

system: 1 kamera

jakość nagrań: 1080p/30fps

kąt widzenia: 130 stopni

stabilizacja obrazu: tak

GPS: nie

Wi-Fi: tak

mikrofon: tak

dodatkowe funkcje: automatyczne zabezpieczanie nagrań

rozmiar wyświetlacza: n/d

wymiary: 100 x 55 x 35 mm

cena: ~200 złotych

gdzie kupić? Allegro, Media Expert, OleOle, RTV EURO AGD, Vobis, x-kom

fot. 70mai

Navitel R650 NV – dobra kamera samochodowa w dobrej cenie

Za niewiele większe pieniądze możesz kupić kamerkę Navitel R650 NV. Jej specyfikacja pod wieloma względami jest taka sama jak w wyżej omawianym urządzeniu 70mai. Różnica polega na tym, że ten model nie został wyposażony w technologię Wi-Fi, ale za to ma obiektyw o bardzo szerokim kącie widzenia: 170 stopni.

Tak szeroki kąt widzenia sprawia, że na nagraniach widać po prostu więcej. Pozwala to dobrze przeanalizować zdarzenie, widząc co działo się nie tylko przed samą maską, ale też po obu bokach (na sąsiednich pasach ruchu czy chodniku).

fot. Navitel

Urządzenie nadal może się przy tym pochwalić niewielkimi gabarytami, dzięki czemu nie wpływa negatywnie na widoczność podczas jazdy (a to coś, na co skarżą się niektórzy kierowcy). Równocześnie użytkownicy zwracają uwagę na bardzo wysoką szczegółowość obrazu, więc można powiedzieć, że stanowi prawdziwe wsparcie.

Najważniejsze cechy wideorejestratora Navitel R650 NV:

system: 1 kamera

jakość nagrań: 1080p/30fps

kąt widzenia: 170 stopni

stabilizacja obrazu: tak

GPS: nie

Wi-Fi: nie

mikrofon: tak

dodatkowe funkcje: automatyczne zabezpieczanie nagrań

rozmiar wyświetlacza: 2 cale

wymiary: 54 x 51 x 32 mm

cena: ~300 złotych

gdzie kupić? Allegro, Komputronik, Media Expert

fot. Navitel

Mio MiVue 803 – tani a dobry wideorejestrator z GPS-em

Mio MiVue 803 to wideorejestrator z GPS-em. Dzięki temu modułowi wideorejestrator jest w stanie przypisywać lokalizację do nagrań, a także ostrzegać o zbliżających się fotoradarach i asystować kierowcy podczas przejazdów przez odcinkowe pomiary prędkości. Urządzenie ma też Wi-Fi, umożliwiając tym samym wygodne przesyłanie filmów i aktualizowanie oprogramowania.

Na tym atuty tego modelu się nie kończą, ponieważ oferuje on też wyższą jakość nagrań niż dwa poprzednie urządzenia z tego rankingu. Do wyboru są dwie opcje: rozdzielczość 1440p w 30 klatkach na sekundę albo Full HD w 60 klatkach. Wyższa płynność nierzadko okazuje się ważniejsza od samej liczby pikseli (szczególnie przy wyższych prędkościach i bardziej dynamicznych zdarzeniach).

fot. Mio

Kamerka cechuje się też konstrukcją ze zintegrowanym wyświetlaczem (o przekątnej 2,7 cala). Pozwala to kontrolować nagrania w czasie rzeczywistym.

Najważniejsze cechy wideorejestratora Mio MiVue 803:

system: 1 kamera

jakość nagrań: 1080p/60fps lub 1440p/30fps

kąt widzenia: 140 stopni

stabilizacja obrazu: tak

GPS: tak

Wi-Fi: tak

mikrofon: tak

dodatkowe funkcje: automatyczne zabezpieczanie nagrań, cyfrowy prędkościomierz, ostrzeżenia przed fotoradarami

rozmiar wyświetlacza: 2,7 cala

wymiary: 85 x 52 x 33 mm

cena: ~400 złotych

gdzie kupić? Allegro, Komputronik, Media Expert, x-kom

fot. Mio

70mai A200 + RC11 – dobry wideorejestrator przód/tył

Mając do wydania pół tysiaka, można już rozejrzeć się za zestawem, na który poza głównym wideorejestratorem składa się jeszcze tylna kamera. Dzięki temu na nagraniach widać zarówno to, co działo się przed maską samochodu, jak i za nim. Krótko mówiąc: to sposób na kompleksową ochronę.

Jednym z najlepszych zestawów w tej kategorii cenowej jest 70mai A200 + RC11. Na szczególną uwagę zasługuje pierwszy z dwóch elementów, ponieważ nagrywa filmy w rozdzielczości Full HD przy 60 klatkach na sekundę, obsługuje HDR, zwiększając widoczność detali przy słabszym oświetleniu, a do tego jeszcze oferuje specjalny tryb nocny redukujący szumy po zmroku.

fot. 70mai

Niestety, zestaw nie ma modułu GPS ani mikrofonu. Oferuje za to łączność Wi-Fi i dysponuje też 2-calowym ekranem. Jest to zatem urządzenie, przy którym kierowcy rzeczywiście mogą poczuć się na drodze nieco pewniej. Moim zdaniem to najlepszy wideorejestrator do 500 złotych.

Najważniejsze cechy wideorejestratora 70mai A200 + RC11:

system: kamera główna + kamera tylna

jakość nagrań: 1080p/60fps

kąt widzenia: 130 stopni

stabilizacja obrazu: tak

GPS: nie

Wi-Fi: tak

mikrofon: nie

dodatkowe funkcje: automatyczne zabezpieczanie nagrań, automatyczna ekspozycja, HDR

rozmiar wyświetlacza: 2 cale

wymiary: –

cena: ~460 złotych

gdzie kupić? Allegro, Komputronik, Media Expert, OleOle, RTV EURO AGD, x-kom

fot. 70mai

Mikavi PQ6 3CH – trzy kamery w jednym zestawie

Jeszcze pełniejszą ochronę zapewnia Mikavi PQ6 3CH, zawierający nie dwie, lecz aż trzy kamery. Jedna skierowana jest na drogę przed maską, druga obserwuje tył, a trzecia (wewnętrzna) dokumentuje to, co dzieje się po bokach samochodu. To sprawia, że na filmach zarejestrowany jest obraz niemal dookoła pojazdu.

Takie nagrania pozwalają udowodnić swoją niewinność, nie pozostawiając żadnych wątpliwości, szczególnie że każda z tych kamer cechuje się szerokim kątem widzenia: odpowiednio 170, 160 i 150 stopni. Przednia rejestruje obraz w rozdzielczości 1440p, a pozostałe dwie – 1080p (w każdym przypadku płynność to 30 klatek na sekundę).

fot. Mikavi

Model Mikavi zapewnia dobrą szczegółowość w każdych warunkach oświetleniowych. Do tego ma moduł GPS, pozwalający na przypisywanie do nagrań lokalizacji, prędkości czy też znaczników czasowych. Jak na kompletny zestaw przystało, nie zabrakło też łączności Wi-Fi.

Najważniejsze cechy wideorejestratora Mikavi PQ6 3CH:

system: kamera główna + kamera tylna + kamera wewnętrzna

jakość nagrań: 1440p/30fps (przód), 1080p/30fps (tył/wnętrze)

kąt widzenia: 170 stopni (przód), 160 stopni (tył), 150 stopni (wnętrze)

stabilizacja obrazu: nie

GPS: tak

Wi-Fi: tak

mikrofon: tak

dodatkowe funkcje: automatyczne zabezpieczanie nagrań, zaawansowany tryb parkingowy

rozmiar wyświetlacza: 2,4 cala

wymiary: 93 x 36 z 55 mm

cena: ~670 złotych

gdzie kupić? Allegro, Media Expert

fot. Mikavi

Prido X6 + M1 – najlepszy wideorejestrator w lusterku

Kolejny model w tym zestawieniu reprezentuje nieco inną, lubianą przez sporą część kierowców kategorię. Mowa o wideorejestratorach, które montuje się w miejscu lusterka wstecznego. Większości tego typu urządzeń można sporo zarzucić, ale Prido X6 + M1 to sprzęt zdecydowanie godny polecenia.

Jest tak przede wszystkim dlatego, że oferuje wysoką jakość nagrań, ale też ze względu na fakt, że ekran wypełnia całą szerokość lusterka. Może pełnić funkcję tradycyjnego lusterka właśnie, albo też wyświetlać obraz z tylnej kamery (zapewniając dobrą widoczność nawet wtedy, gdy na tylnej kanapie siedzą pasażerowie) i ułatwiając manewry cofania czy parkowania.

fot. Prido

Częścią tego zestawu jest również moduł M1, wzbogacający zestaw o funkcje lokalizacyjne (GPS). Dzięki temu uniwersalność urządzenia jest jeszcze większa.

Najważniejsze cechy wideorejestratora Prido X6 + M1:

system: kamera główna + kamera tylna

jakość nagrań: 1080/30fps (przód), 720p/30fps (tył)

kąt widzenia: 150 stopni (przód), 130 stopni (tył)

stabilizacja obrazu: tak

GPS: tak

Wi-Fi: nie

mikrofon: tak

dodatkowe funkcje: automatyczne zabezpieczanie nagrań, kamera cofania, asystent pasa ruchu

rozmiar wyświetlacza: 9,66 cala

wymiary: 257 x 97 z 38 mm

cena: ~700 złotych

gdzie kupić? Allegro, Komputronik, Media Expert, x-kom

fot. Prido

Vantrue E2 – najlepszy wideorejestrator do 1000 złotych

Jeśli oczekujesz naprawdę wysokiej jakości nagrań i kompletu najważniejszych funkcji, rzuć okiem na Vantrue E2. Pod tą nazwą kryje się jedno z najlepszych urządzeń, których cena nie przekracza 1000 złotych.

Vantrue E2 to zestaw, na który składają się dwie kamery (przednia i tylna). Obie nagrywają wideo w rozdzielczości 1944p przy płynności 24 klatek na sekundę. Oba oczka dobrze radzą sobie w każdych warunkach oświetleniowych (bazują na przetwornikach Sony IMX335). Dopełnieniem całości jest mikrofon rejestrujący dźwięk w środku samochodu.

fot. Vantrue

Urządzenie ma na pokładzie moduły GPS i Wi-Fi. Oferuje też stabilizację obrazu i tryb nocny. Słowem: zawiera wszystko, czego można by oczekiwać od wideorejestratora tej klasy. Nic dziwnego, że w sieci zbiera prawie wyłącznie pozytywnie opinie. Chwalona jest także aplikacja na telefon.

Najważniejsze cechy wideorejestratora Vantrue E2:

system: kamera główna + kamera tylna

jakość nagrań: 1994p/24fps lub 1440p/30fps

kąt widzenia: 160 stopni

stabilizacja obrazu: tak

GPS: tak

Wi-Fi: tak

mikrofon: tak

dodatkowe funkcje: automatyczne zabezpieczanie nagrań

rozmiar wyświetlacza: 2,45 cala

wymiary: 75 x 45 z 45 mm

cena: ~950 złotych

gdzie kupić? Allegro, Media Expert, MediaMarkt, Sferis, x-kom

fot. Vantrue

Nextbase 622GW – najlepsza kamera samochodowa

Jeśli masz naprawdę duży budżet i chcesz kupić po prostu najlepszy wideorejestrator, koniecznie zwróć uwagę na model Nextbase 622GW. To kamera za ~1200 złotych, ale za to oferująca nagrywanie w 4K przy 30 klatkach na sekundę, a w 1080p możesz liczyć nawet na 120 klatek. Jeśli chodzi o jakość wideo to model ten nie ma sobie równych.

Pewnie nie muszę tego dodawać, ale wspomnę, że propozycja marki Nextbase oferuje również moduły GPS oraz Wi-Fi, a do tego dorzuca jeszcze Bluetooth, co sprawia, że komunikacja ze smartfonem odbywa się jeszcze bardziej bezproblemowo.

fot. Nextbase

To model, któremu po prostu niczego nie brakuje i który oferuje nawet więcej niż większość z nas potrzebuje. I niech to będzie podsumowanie jego opisu. (Na marginesie: w zestawie nie otrzymujemy kamery tylnej, ale urządzenie jest kompatybilne ze wszystkimi takimi modułami z oferty Nextbase).

Najważniejsze cechy wideorejestratora Nextbase 622GW:

system: 1 kamera

jakość nagrań: 2160p/30fps, 1440p/60fps lub 1080p/120fps

kąt widzenia: 140 stopni

stabilizacja obrazu: tak

GPS: tak

Wi-Fi: tak

mikrofon: tak

dodatkowe funkcje: automatyczne zabezpieczanie nagrań, funkcja SOS, łączność Bluetooth, automatyczna ekspozycja

rozmiar wyświetlacza: 3 cale

wymiary: 94 x 46 z 45 mm

cena: ~1200 złotych

gdzie kupić? Allegro, Media Expert, MediaMarkt

fot. Nextbase

To który wideorejestrator do samochodu kupić?

Na prostą odpowiedź, na tak zadane pytanie, nie ma szans. Wszystko zależy od tego, czego oczekujesz i ile pieniędzy jesteś w stanie przeznaczyć. Wierzę, że selekcja, jakiej dokonałem, na potrzeby tego rankingu, pomoże Ci wybrać dobrze. Jeśli jednak masz jakieś dodatkowe pytania, sekcja komentarzy jest do Twojej dyspozycji.

