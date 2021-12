Najnowsze płyty Asusa za 3000 złotych do zwrotu

Wiele osób z pewnością zaopatrzyło się w ostatnim czasie w nowiutkie procesory Intel Alder Lake, które wymagają płyt głównych opartych na chipsecie Z690. Jedną z takich propozycji jest ASUS ROG Maximus Z690 Hero, czyli wysokopółkowa konstrukcja producenta. Nieoczekiwanie okazało się jednak, że trapi ją poważny defekt, który może wywołać niebezpieczną sytuację.

Niektóre płyty ASUS ROG Maximus Z690 Hero nadają się jedynie do wymiany

Jeśli chodzi o najdroższe płyty główne, to producenci przykładają wiele uwagi, aby je jak najlepiej wyposażyć. Za ceną naturalnie idzie funkcjonalność, a także wydajność – im droższa konstrukcja, tym ma na pokładzie więcej elektroniki, która jest w stanie „poskromić” najmocniejsze procesory z wieloma rdzeniami.

Asus ROG Maximus Z690 Hero to jedna z flagowych propozycji, która kosztuje ponad 3000 złotych. Konstrukcja ma w zanadrzu niemalże wszystko, co potrzebuje każdy entuzjasta. Mowa tu m.in. o 21-fazowej sekcji zasilania (20+1), kontrolerze pamięci DDR5, obsłudze interfejsu PCI-Express 5.0 x16, a także dwóch wyświetlaczach – jeden znajduje się na panelu I/O, zaś drugi na radiatorze chipsetu.

Dodatkowo flagowa płyta ASUS Z690 z dopiskiem „Hero” została wyposażona w prosty, podwójny wyświetlacz siedmiosegmentowy, służący do wyświetlania potencjalnych błędów BIOS. Użytkownik maximumrog57 zauważył, że ekran pokazuje kod 53, który jest związany z błędami pamięci operacyjnej. Jak się później okazało, niektóre elementy płyty głównej uległy stopieniu, co widać na załączonych w artykule zdjęciach.

Twórca pod pseudonimem Buildzoid, zajmujący się overclockingiem (kontent jego kanału na YouTube skupia się na sprzęcie komputerowym), przyjrzał się sprawie i znalazł „winowajcę”. Powodem problemów okazał się jeden z elementów, a mianowicie tranzystor, który został nieodpowiednio zamontowany, przez co spowodował przepalenia. To sprawia, że niektóre, wadliwe sztuki topowej płyty głównej Asusa nadają się jedynie do wymiany.

Na szczęście osoby, które są posiadaczami źle zmontowanych partii płyty ASUS ROG Maximus Z690 Hero, nie zostały pozostawione samym sobie. Producent ogłosił już program serwisowy, w ramach którego można wymienić wadliwe konstrukcje – zgłoszenia można wysyłać m.in. za pośrednictwem oficjalnej strony wsparcia Asusa, na czacie on-line i przez aplikację MyASUS.