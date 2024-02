Najniższa cena abonamentu wcale nie jest najważniejsza dla Polaka. Ważniejsze jest coś innego

Według obiegowej opinii Polacy to bardzo „oszczędny” naród (żeby nie powiedzieć, że skąpy), który szuka wszelkich okazji, aby zapłacić za produkty i usługi jak najmniej. Tymczasem prawda jest zupełnie inna – przynajmniej w przypadku abonamentów dla klientów cena nie jest najważniejszym kryterium. Ważniejsze są inne rzeczy. Jakie?

Cena abonamentu nie gra największej roli przy wyborze konkretnej oferty

Nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, ale ceny usług telekomunikacyjnych w Polsce są niższe niż w wielu innych krajach w Europie – naprawdę nie ma powodów do narzekań, nawet jeśli operatorzy sukcesywnie podnoszą ceny i wycofują najtańsze taryfy. Cały czas można znaleźć niedrogie oferty z nielimitowanymi rozmowami i SMS-ami (oraz czasem MMS-ami, choć nie zawsze), a także wystarczającym większości użytkowników pakietem internetu. Oferują je operatorzy wirtualni (MVNO) i marki-córki Wielkiej Czwórki, tj. Orange, Play, Plus i T-Mobile (odpowiednio Orange Flex, Virgin Mobile, Plush i Heyah).

Fonia, jeden z młodszych stażem MVNO w Polsce, przeprowadziła wśród 8000 użytkowników i użytkowniczek swojej aplikacji badanie, którego wyniki mogą być dla wielu osób zaskakujące. Okazuje się bowiem, że coraz większej liczbie klientów nie zależy już na nielimitowanych rozmowach i SMS-ach, a na większym pakiecie internetu, gdyż wykorzystują do komunikacji komunikatory internetowe.

Ponad 65% pytanych powiedziała, że oczekuje większego pakietu GB w abonamencie. Dla ponad 39% ważny jest też dostęp do usług w roamingu zagranicznym. Ponadto ~30% użytkowników i użytkowniczek oczekuje dodatkowych funkcjonalności, takich jak większe stawki cashbacku i większej liczby sklepów, w których można go uzyskać. Tutaj należy przypomnieć, że Fonia oferuje właśnie możliwość uzyskania cashbacku, dlatego te dwa wskazania nie powinny Was zdziwić.

Operator zapytał też, czy klienci byliby skorzy dopłacić za rozszerzenie usług. W przypadku większego pakietu internetowego i roamingu zagranicznego zdecydowanie tak oraz raczej tak odpowiedziało blisko 50% użytkowników i użytkowniczek.

Messenger, Klienci najbardziej cenią wielkość pakietów internetowych. Związane jest to nie tylko z coraz większą konsumpcją mediów, tj. telewizja online i radio, ale również ze zmianą nawyków młodego pokolenia. Pokolenie Z coraz częściej porzuca tradycyjne formy komunikacji oferowane przez operatorów, takie jak SMS-y i rozmowy telefoniczne, na rzecz wiadomości tekstowych w komunikatorach oraz rozmowy przez te komunikatory, tj. WhatsApp Instagram , itp. Wielkość pakietu internetu, a nie cena abonamentu jest więc kluczowa przy wyborze, ponieważ użytkownicy są w stanie ponosić dodatkowe lub większe opłaty w zamian za większe pakiety. Dominik Karbowski, CEO operatora Fonia

Nowa oferta sieci Fonia

W maju 2023 roku Fonia wprowadziła nową ofertę z tylko jednym pakietem z usługami telekomunikacyjnymi. Teraz na stronie operatora można jednak znaleźć inną, z trzema pakietami:

nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y + 21 GB w Polsce (4,1 GB w roamingu w Unii Europejskiej) za 15 złotych miesięcznie,

nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y + 40 GB w kraju (5,34 GB w UE) za 24 złote miesięcznie,

nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y + 100 GB w Polsce (10,87 GB w UE) za 49 złotych miesięcznie.

We wszystkich ofertach Fonia zapewnia dostęp do technologii 5G Plusa oraz cashbacku i kuponów rabatowych, a także brak umowy terminowej. Klienci mogą też wybrać płatność miesięczną, kwartalną lub roczną. Opłata aktywacyjna wynosi 1 złoty.