Meta wprowadzi znaczne ograniczenia na Facebooku i Instagramie

Konglomerat Meta, z uwagi na popularność jego usług, nie może pozwolić sobie na „wolną amerykankę”, ponieważ ciąży na nim ogromna odpowiedzialność. W celu ochrony najmłodszych użytkowników, zdecydowano się wprowadzić nowe mechanizmy ochronne.

Nastolatkowie mają czuć się bezpieczni na Facebooku i Instagramie

W ostatnim czasie Meta bardzo aktywnie pracuje nad poprawą bezpieczeństwa niepełnoletnich użytkowników swoich serwisów społecznościowych. Kilkanaście dni temu ogłosiła, że zacznie blokować dostęp do wybranych, potencjalnie szkodliwych treści – nie będzie wyświetlać postów nieodpowiednich dla osób w wieku poniżej 18. lat oraz uniemożliwi im ich wyszukanie. Ponadto, gdy dziecko wpisze w wyszukiwarce na przykład hasło bulimia, okaleczanie się lub samobójstwo, w wynikach otrzyma zachętę do skontaktowania się z bliskim znajomym lub infolinią w celu uzyskania wsparcia.

Meta nie zamierza jednak na tym poprzestać i ogłosiła wprowadzenie kolejnych mechanizmów ochronnych. Już teraz uniemożliwia dorosłym w wieku ponad 19 lat wysyłanie wiadomości do nastolatków, którzy ich nie śledzą na Instagramie oraz ogranicza typ i liczbę bezpośrednich wiadomości (DM), jakie można wysyłać do osób, które ich nie obserwują – do jednej wiadomości tekstowej.

Amerykański gigant poszedł jednak o krok dalej i domyślnie wyłączy nastoletnim użytkownikom Instagrama (w wieku do 16 lub 18 lat, w zależności od kraju) możliwość otrzymywania wiadomości prywatnych od osób, których nie obserwują lub z którymi nie mają połączenia na Instagramie. Nastolatki korzystające z kont nadzorowanych będą musiały uzyskać zgodę rodzica, aby zmienić to ustawienie.

źródło: Meta

Podobna zmiana zostanie wdrożona również na Messengerze – nastolatkowie w wieku do 16 lub 18 lat (w zależności od kraju) będą domyślnie mogli otrzymywać wiadomości wyłącznie od swoich znajomych na Facebooku oraz osób, z którymi są połączeni na przykład poprzez kontakty na telefonie.

Ponadto Meta zapowiedziała, że pracuje nad wdrożeniem nowej funkcji, która ma uchronić nastolatków przed oglądaniem niechcianych i potencjalnie nieodpowiednich obrazów w ich wiadomościach prywatnych od osób, z którymi są już połączeni. Ma ona również zniechęcić niepełnoletnich do wysyłania takich obrazów.

Jednocześnie Meta wprowadzi znaczące zmiany w funkcjonowaniu swoich serwisów społecznościowych

Wdrażanie rozwiązań, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa niepełnoletnich użytkowników, jest bardzo ważne, lecz nie mniej są również zmiany, które Meta musi wprowadzić, aby mechanizmy funkcjonowania jej serwisów społecznościowych były zgodne z Aktem o rynkach cyfrowych.

W związku z tym użytkownicy będą mogli m.in. osobno zarządzać swoimi kontami na Instagramie i Facebooku oraz korzystać z Messengera bez konieczności posiadania konta na Facebooku. Zmiany dotkną także usług Marketplace i Gaming.