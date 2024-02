Klienci Plusa na kartę mogą zgarnąć nawet 5200 GB

Oferta na kartę to nie tylko brak długoterminowych zobowiązań, takich jak w przypadku umowy abonamentowej. Jak pokazują coraz częściej oferowanie przez operatorów promocje, to również oferta dla tych, którzy potrzebują naprawdę sporo internetu. Klienci Plusa mogą zyskać nawet 5200 GB. Jak to możliwe?

GB internetu, które nie pójdą w zapomnienie

Nie ma co ukrywać, że obecnie internet, a właściwie dostęp do niego stał się niezbędną częścią codziennego życia. Przesyłanie i pobieranie dużych plików to już nic nadzwyczajnego. Często do tego wykorzystywany jest internet mobilny. Właśnie dlatego klienci chętnie wybierają oferty, które gwarantują spore paczki internetu. Ponadto użytkownicy usług na kartę nie chcą płacić za coś, czego nie mogą w pełni wykorzystać. Te dwie potrzeby dobrze łączy nowa propozycja Plusa na kartę.

Oferta umożliwia użytkownikom zachowanie niewykorzystanych danych i przenoszenie ich na następny miesiąc. Dzięki temu, klienci nie tylko zyskują dostęp do jeszcze większej ilości GB, ale również mogą korzystać z nich według własnych potrzeb, nie martwiąc się o utratę pozostałej części pakietu na koniec miesiąca. Aby móc korzystać z tej możliwości kumulacji danych, niezbędne jest ciągłe posiadanie aktywnego pakietu Bez Limitu.

Nawet 5200 GB dla klientów Plusa

Każdy z klientów Plusa na kartę, który będzie utrzymywał aktywny pakiet za 35 złotych lub 40 złotych miesięcznie może liczyć na darmowe otrzymywanie comiesięcznych paczek internetu przez rok. Każda z nich wyniesie 400 GB. Nie trzeba wyższej matematyki, żeby policzyć, że daje to w sumie 4800 GB.

Gdzie podziało się więc brakujące 400 GB? Mogą otrzymać je nowi użytkownicy.

Wystarczy nabyć starter, a następnie w ciągu 30 dni od aktywacji zasilić konto minimalną kwotą 20 złotych i przesłać wiadomość tekstową o treści ZGODA pod numer 80087. Wysyłając SMS, użytkownik zgadza się na otrzymywanie treści marketingowych. Dokładając 400 GB dla nowych klientów, łączna ilość danych dostępna dla klientów Plusa na kartę wynosi 5200 GB.