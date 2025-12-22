Najlepszy smartfon Xiaomi. Poznamy go jeszcze w tym roku

Chiński producent nie będzie czekać tak długo, jak zwykle. Premiera Xiaomi 17 Ultra odbędzie się nie na przełomie zimy i wiosny, lecz już teraz – przed końcem bieżącego roku. Poza datą poznaliśmy także wygląd urządzenia.

Premiera Xiaomi 17 Ultra szybciej niż Xiaomi 15 Ultra

Tradycyjnie firma Xiaomi prezentowała flagowe modele z dopiskiem Ultra na początku roku, ale tym razem zrobi to zdecydowanie szybciej. Oficjalnie zapowiedziała, że premiera smartfona Xiaomi 17 Ultra odbędzie się 25 grudnia 2025 roku. Urządzenie dołączy do modeli Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro i Xiaomi 17 Pro Max, które zadebiutowały we wrześniu 2025 roku.

Tajemnicą do tego czasu nie pozostanie wygląd urządzenia, ponieważ na plakatach promocyjnych widzimy urządzenie – a przynajmniej jego tył – w pełnej krasie. Nie zanosi się na estetyczną rewolucję względem poprzednika. Tak jak Xiaomi 15 Ultra, tak i najpotężniejsza Siedemnastka będzie mieć na plecach olbrzymią, okrągłą wyspę fotograficzną, choć z nieco innym rozmieszczeniem poszczególnych obiektywów. Ciekawie prezentują się za to zdecydowanie mniejsze przyciski do regulacji głośności na krawędzi.

Xiaomi 17 Ultra (źródło: Xiaomi/Gizmochina)

Co (myślimy, że) wiemy na temat Xiaomi 17 Ultra?

Oczywiście, ważniejsze niż to, jak będzie wyglądać, jest to, co konkretnie zaoferuje smartfon Xiaomi 17 Ultra. Zanosi się na to, że jego sercem będzie topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, więc o wydajność można być spokojnym. Podobnie jak o czas pracy, dzięki akumulatorowi o pojemności 6800 mAh. Ten ostatni obsługiwać ma również szybkie ładowanie z mocą 100 W i ładowanie bezprzewodowe z mocą 80 W.

Jeśli chodzi o aspekt fotograficzny, to głównym sensorem ma być duży, 1-calowy OmniVision OV50X z technologią LOFIC, zapewniającą szeroki zakres dynamiczny w trudnych warunkach oświetleniowych. Towarzyszyć ma mu moduł ultraszerokokątny, a także peryskopowy teleobiektyw z matrycą Samsunga o rozdzielczości 200 Mpix.

Co ciekawe, Xiaomi 17 Ultra jest smartfonem opracowanym we współpracy z firmą Lecia i nie chodzi tylko o to, że jej inżynierowie dostroili aparaty w ostatnim etapie produkcji. Zamiast tego fotograficzny gigant brał udział w rozwoju produktu od samego początku. To wyraźnie pokazuje, że ten aspekt – ponownie – był traktowany priorytetowo. Całość natomiast zostanie zamknięta w pyło- i wodoszczelnej konstrukcji.

Czas nastawić się na wyższe ceny

Wygląd nie zaskakuje, specyfikacja – jak na razie – zadowala, ale dużym minusem może być wyższa cena niż w przypadku poprzedniej generacji, ale to coś, na co w ogóle trzeba się nastawić w kontekście nadchodzących urządzeń. Rosnące koszty pozyskania komponentów doprowadzą prawdopodobnie do sytuacji, w której ceny Xiaomi 17 Ultra będą startować z poziomu 6999 juanów (równowartość ~3565 złotych) – u poprzednika cennik rozpoczynał się od 6499 juanów.

Jednak dlaczego w ogóle firma Xiaomi zdecydowała się na przyspieszenie premiery? Prezes Lu Weibing wyjaśnił, że to odpowiedź na prośby fanów, którzy chcieli mieć możliwość robienia pięknych zdjęć rodzinnych w okresie świątecznym, wieńczonym przez Chiński Nowy Rok.

Nie tylko Xiaomi 17 Ultra. Smartfonowi towarzyszyć będą dwa urządzenia

Wraz ze smartfonem Xiaomi 17 Ultra zaprezentowane zostaną także dwa inne urządzenia. Pierwszym jest flagowy zegarek Xiaomi Watch 5 ze stalową konstrukcją, skrywającą procesor Qualcomm Snapdragon W5 oraz komplet najważniejszych czujników, w tym EKG i EMG (ten ostatni pozwoli na tłumaczenie ruchów dłoni na cyfrowe polecenia).

Xiaomi Watch 5 (źródło: Xiaomi/Gizmochina)

Drugą nowością będą bezprzewodowe słuchawki Xiaomi Buds 6, mające oferować bezstratny dźwięk oraz pakiet inteligentnych funkcji, których dostępność w naszym kraju może być jednak ograniczona. Spodziewamy się też, że – podobnie jak w poprzedniej generacji – producent postara się o skuteczną redukcję szumów, długi czas działania i solidną konstrukcję.