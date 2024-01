vivo X100 Pro będzie dostępny w Europie. Kupisz go bez trudu

Trudno odżałować, że vivo wycofało się z Polski w połowie 2023 roku. Być może producent zdecyduje się wrócić do kraju nad Wisłą, ale na razie pozostaje to w sferze marzeń. W przeciwieństwie do wizji kupienia flagowego modelu X100 Pro, który będzie dostępny w Europie. Poznaliśmy jego cenę.

vivo X100 Pro to flagowy smartfon, który jest stworzony dla klientów z dużymi oczekiwaniami

Specyfikacja tego modelu robi wrażenie. Nie tylko dlatego, że był to pierwszy (obok vivo X100) smartfon na rynku z flagowym procesorem MediaTek Dimensity 9300 (4 nm) i pamięciami RAM LPDDR5T, ale też za sprawą konfiguracji aparatów na swoich pleckach. Producent bowiem – jak zawsze – położył duży nacisk na możliwości fotograficzne swojego flagowca.

Na tyle vivo X100 Pro znajdziemy trzy aparaty o rozdzielczości 50 Mpix. Główny (szerokokątny) ma 1-calową matrycę Sony IMX989, siedem plastikowych soczewek i jedną szklaną oraz przysłonę f/1.75 i optyczną stabilizację obrazu. Teleobiektyw otrzymał natomiast przysłonę f/2.5 i OIS, a także „pływające elementy”. Obiektyw ultraszerokokątny ma z kolei f/2.0. Ponadto producent wykorzystał powłokę ZEISS T, która redukuje refleksy świetlne i autorski chip V3 (6 nm), mający za zadanie poprawić jakość zdjęć.

źródło: vivo

Mocną stroną vivo X100 Pro jest również akumulator, który cechuje się pojemnością 5400 mAh oraz obsługuje ładowanie przewodowe o mocy 100 W i indukcyjne 50 W. Wisienką na torcie jest 6,78-calowy wyświetlacz AMOLED 8T LTPO o rozdzielczości 2800×1260 pikseli (452 ppi) i jasności szczytowej aż 3000 nitów.

vivo X100 Pro będzie dostępny w Europie. Za ile?

Specyfikacja vivo X100 Pro jest zatem bez zastrzeżeń, w przeciwieństwie do jego dostępności, która jest mocno ograniczona. I niestety pozostanie taka, choć smartfon trafi do sprzedaży również w Europie, aczkolwiek w tylko dwóch krajach. Dobra wiadomość jest jednak taka, że to Austria i Czechy, i szczególnie do tych ostatnich mieszkańcy Polski mają blisko, zatem kupno tego flagowca nie będzie dla nich wielkim wyzwaniem.

fot. producenta

Cena vivo X100 Pro w Europie (w jedynej przewidzianej dla Starego Kontynentu konfiguracji 16/512 GB) została ustalona na 1199 euro, co jest obecnie równowartością ~5215 złotych. To oczywiście duża kwota, lecz z drugiej strony można powiedzieć, że „standardowa” jak na flagowca, chociaż Samsung Galaxy S24 Ultra i iPhone 15 Pro Max są droższe. Ich ceny w Polsce zaczynają się bowiem odpowiednio od 6599 i 6499 złotych, ale wersje 512 GB kosztują już od 7199 i 7899 złotych. W tym przypadku różnica jest już diametralna (~2000-2700 złotych).