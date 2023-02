Filmy z YouTube 1080p zbliżone jakością do tych w 4K. Magia, czy po prostu NVIDIA?

Nierzadko oglądając swojego ulubionego twórcę na portalu YouTube do dyspozycji mamy co najwyżej jakość 1080p przy 30 FPS. Jak się okazuje, posiadacze ekranów o znacznie większej rozdzielczości wreszcie nie będą musieli narzekać w takiej sytuacji – Google Chrome i NVIDIA sprawią, że te same filmy będą niemal tak szczegółowe, jak w 4K. A to wszystko dzięki sztucznej inteligencji.

Filmy z YouTube’a w Google Chrome jeszcze bardziej szczegółowe

Posiadacze ekranów o wysokiej rozdzielczości – rzędu 1440p czy nawet 4K, z pewnością mogą cieszyć się bardzo szczegółowym obrazem w grach komputerowych i filmach. myślę tutaj o serwisach VOD wspierających wyższe rozdziałki. Niestety, na YouTube sprawa nie jest tak prosta. Fakt faktem, są twórcy, którzy publikują materiały wideo w wyższych rozdzielczościach, jednak standardem wciąż jest 1080p.

I tutaj może przydać się najnowsza funkcja dla użytkowników z komputerami wyposażonymi w karty graficzne GeForce RTX 3000 oraz RTX 4000, która niebawem trafi do przeglądarki Google Chrome.

Technologia RTX Video Super Resolution została zaprezentowana w ramach tegorocznych targów CES 2023 – ta bazuje na sztucznej inteligencji, która poprawia jakość wyświetlanego obrazu, przystosowując go do wyższych rozdzielczości.

Podobna sprawa ma się w technice NVIDIA DLSS, która od lat dostępna jest w popularnych grach komputerowych, gdzie sztuczna inteligencja ma trochę inne zadanie – poprawę wydajności. Niemniej RTX Video Super Resolution będzie działać dla wideo o rozdzielczości od 360p, aż do 1440p.

Na załączonym materiale widzimy krótkie wideo z gry Apex Legends, nagrane w 1080p za sprawą kodeka H.264 przy 8 Mb/s bitrate. Jak widać, efekty są zauważalne – sztuczna inteligencja sprawi, że filmy 1080p będą prawie tak szczegółowe, jak te w 4K.

Kiedy rozwiązanie trafi do przeglądarek?

Jak się okazuje, funkcja trafi do aktualizacji Google Chrome oznaczonego wersją 110.0.5481.77, która będzie szeroko dostarczana do użytkowników już od 7 lutego. NVIDIA na dniach najprawdopodobniej też wypuści aktualizację sterowników – funkcja RTX Video Super Resolution (VSR?) będzie trzeba aktywować w NVIDIA Control Panel.

Jak wcześniej zaznaczyłem, początkowo tylko posiadacze RTX-ów 3000 i 4000 skorzystają z technologii, natomiast potwierdzone jest też, że osoby z kartami GeForce RTX 2000 również będą mieli taką możliwość.