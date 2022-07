Jeszcze więcej zombie! Odbierz Killing Floor 2 za darmo w Epic Games Store

Szalone rozdawnictwo Epic Games Store trwa w najlepsze, ku uciesze fanów darmowego grania. Tym razem, gracze odbiorą aż dwie bezpłatne produkcje. Jedną z nich jest brutalne i krwawe Killing Floor 2. Wakacje z hordami zombie – dlaczego nie?

Killing Floor 2

Dostępność: PlayStation 4, Xbox One, PC

PlayStation 4, Xbox One, PC Data premiery: 18 listopada 2016 (PS4, PC), 29 sierpnia 2017 (Xbox One)

Produkcja od Tripwire Interactive to znacznie więcej niż klasyczna strzelanka z hordami zombie. No dobrze, niewiele więcej. W trybie sześcioosobowej kooperacji, gracze mogą walczyć z zaciekłymi, nieustępującymi potworami. Jeżeli jednak nie lubimy grać drużynowo, hordami można się zająć również samodzielnie. Wszystko to z dynamicznym systemem krwawienia. Latające wnętrzności, wylewające się flaki – czegóż chcieć więcej?

To proste – rywalizacji! Aż 12 osób może walczyć w drużynowych starciach ludzie vs zombie. Killing Floor 2 dzieli ten tryb na dwie rundy, a w niej liczy się szybkość oraz efektywność zabójstw. Każdy ma szansę grać człowiekiem i zombie, więc szanse są wyrównane. To niewątpliwie pozwolić odwieczny konflikt i zdecydować, kto przetrwa apokalipsę zombie.

Ancient Enemy

Dostępność: PC

PC Data premiery: 9 kwietnia 2020

Druga „darmówka” to nieco nowszy tytuł, ze znacznie wolniejszymi mechanikami. Ancient Enemy to produkcja, która łączy grę karcianą oraz RPG. Choć walki odbywają się w systemie turowym, jej zasady dość mocno odwołują się do klasycznego pasjansa. A więc te setki godzin, przegrane w pasjansa na Windows XP bez dostępu do sieci nie pójdą na marne!

Nie jest to skomplikowana gra, polegająca na szukaniu słabości przeciwników oraz rzucaniu przeciwstawnych im kart. Jeśli szukacie czegoś do relaksu po pracy, być może Ancient Enemy jest odpowiedzią.

Epic Games Store nie zawodzi

Co tu wiele komentować – jeżeli ktoś rzeczywiście uruchamia darmowe produkcje od Epic Games Store, nie będzie zawiedziony zestawem w tym tygodniu. Pamiętajcie, że najnowsze gry odbierzecie wyłącznie od 7 lipca, godziny 17:00 do 14 lipca 2022 roku, godziny 16:59

Cieszy mnie również różnorodność oferowanych gier. Szybka, krwawa strzelanka lub spokojna, turowa karcianka. Dla każdego coś miłego!