Huawei kusi promocjami: kup pasek – dostaniesz wagę. Jest też myszka z podkładką indukcyjną za grosze

Huawei coraz bardziej „bawi się” w gaming, wprowadzając do oferty kolejne sprzęty stworzone z myślą o graczach – m.in. monitor MateView GT czy myszkę Wireless Mouse GT z podkładką indukcyjną. Cena zestawu w regularnej sprzedaży nie zachęca, jednak w weekendowej promocji ten zestaw kupimy w bardzo atrakcyjnej ofercie.

Reklama

Weekendowa promocja – mysz i podkładka Huawei o połowę taniej

Jak się okazuje, majówka może być także dobrym czasem na zakupy. Huawei w swoim sklepie przecenił bowiem dwa produkty – mysz Wireless Mouse GT oraz podkładkę Mouse Pad GT. Kupując je osobno, bezpośrednio u producenta musimy wydać aż 898 złotych (w sklepach w promocji jakieś 603 złote), natomiast weekendowa promocja umożliwia zaoszczędzenie sporej sumy – koszt zestawu to zaledwie 399 złotych.

W popularnych polskich sklepach za samą myszkę trzeba zapłacić około 355 złotych – więc podkładkę indukcyjną można dokupić za… 44 złote (w sklepach elektronicznych kosztuje w promocji 248 złotych, ale to wciąż sporo więcej niż tutaj). Jak zatem widać – promocja jest dobra i ci, którzy poszukują bezprzewodowej myszki w podobnej kwocie, mogą rozważyć propozycję tego zestawu.

Ale to nie wszystko, bo w oficjalnym sklepie, kupując pasek do zegarka Huawei Watch GT 2 (20 mm – jest uniwersalny – pasuje do wszystkich zegarków z takim zapięciem), zarówno w wersji khaki, jak i szaroniebieskiej, dostaniemy wagę Huawei Scale 3 za złotówkę. Standardowa cena wagi to ok. 105 złotych.

Promocja na inne produkty z oferty Huawei

Kilka dni temu pisaliśmy o przecenach na wybrane urządzenia producenta, jednak – jak się okazuje – firma zdecydowała przecenić również inne produkty, w głównej mierze laptopy. Weźmy dla przykładu MateBooka 14 z procesorem AMD Ryzen 5 4600H 8 GB pamięci RAM i 512 GB SSD, za który w popularnych sklepach trzeba zapłacić 3000 złotych, natomiast kupując go prosto u producenta – 2799 złotych.

Podobnie jest z lepszą konfiguracją tego samego laptopa – z Ryzenem 7 4800H 16 GB RAM i 512 GB SSD – w innych sklepach jest wyceniony na 3799 złotych, natomiast tutaj jest o 300 złotych taniej – za 3499 złotych.

MateBook 14s 2021 z procesorem Core i5-11300H, 16 GB pamięci RAM i 512 GB przestrzeni na dysku, warty 4999 złotych, kupicie za 4799 złotych. W weekendowej ofercie jest również Huawei D15 z procesorem Core i5-10210U, który względem ostatniej promocji, został przeceniony o kolejne 100 złotych – teraz kosztuje 2399 zamiast 2499 złotych.

Na koniec warto wspomnieć o nowości, która zadebiutowała w Polsce pod koniec ubiegłego miesiąca – Huawei MateBook 16. Dodając laptopa do koszyka w wersji z procesorem Ryzen 5-5600H, sklep przecenia urządzenie z 5199 do 4699 złotych.

Oferta potrwa do 3 maja lub do wyczerpania zapasów.