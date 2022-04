Dziesiątki produktów Huawei w niższych cenach: smartfony, smartwatche, laptopy i inne

Huawei uruchamia w swoim sklepie internetowym majową promocję, dzięki której zaopatrzymy się w bardzo dobre urządzenia marki w niższych cenach. Warto przejrzeć tę ofertę.

Maj w sklepie huawei.pl

Prosta rzecz: Huawei uruchomił promocję, która potrwa do 15 maja. Znajdziemy ją w sklepie internetowym tego producenta, na huawei.pl, a dotyczy szeregu rodzajów urządzeń. Wśród sprzętów o obniżonych cenach znajdziemy:

smartfony,

smartwatche,

słuchawki,

laptopy,

monitory,

tablety,

routery.

Możemy pokusić się o wskazanie kilku najlepszych obniżek. Na przykład składany smartfon Huawei P50 Pocket dostępny jest w cenie 5499 złotych, co może nie jest niczym szczególnym, ale do zakupu sklep dorzuca słuchawki Huawei FreeBuds 4i oraz smartwatch Huawei Watch GT 3 Active 42 mm, co czyni z tej oferty niezłą okazję – o ile tylko chcemy za jednym zamachem wyposażyć się w komplet gadżetów od Huawei.

Całkiem udaną promocją jest też oferta z tabletem Huawei MatePad 11 z klawiaturą i rysikiem M-pen w zestawie. W sklepach jego cena zatrzymała się na poziomie 2399 złotych, zaś na stronie huawei.pl można dostać taki zestaw za 1999 złotych.

Oto pełna lista produktów biorących udział w promocji Huawei, wraz z cenami:

Nazwa urządzenia: Cena promocyjna w PLN Smartfon Huawei Nova 9 SE 1299 Smartfon Huawei Nova 9 1699 Smartfon Huawei P50 pocket + FreeBuds 4i + Watch GT 3 42 mm 5499 Smartwatch Huawei Watch GT 2 46 mm Sport 599 Smartwatch Huawei Watch GT 2 46 mm Classic 599 Smartwatch Huawei Watch GT 2 42 mm Gold 899 Smartwatch Huawei Watch GT 2 Pro Sport 899 Smartwatch Huawei Watch GT 2 Pro Classic 899 Smartwatch Huawei Watch GT 3 46 mm Elite 1199 Smartwatch Huawei Watch GT 3 46 mm Active 899 Smartwatch Huawei Watch GT 3 42 mm Elegant 1199 Smartwatch Huawei Watch GT 3 42 mm Active 999 Smartwatch Huawei Watch GT Runner 999 Smartwatch Huawei Watch Fit Elegant 449 Smartwatch Huawei Watch Fit 359 FreeBuds 4i 279 FreeBuds 4 399 FreeBuds Lipstick 799 Sound Joy 469 Laptop MateBook 14 i5 16+512 Windows 10 3999 Laptop MateBook 14 2021 R5-5500U 16+512 Windows 11 3799 Laptop MateBook 14s i5-1135G7 16+512 Windows 10 4999 Laptop MateBook E i5-1130G7 16+512 Windows 11 4999 Laptop MateBook D 15i5 10210U 8+512 Windows 10 2499 Laptop MateBook D 15 2021 R5-5500U 8+512 Windows 11 2999 Laptop MateBook D 15 2021 i5-1135G7 8+512 Windows 10 2799 Laptop MateBook D 15 2021 i5-1135G7 8+512 Windows 11 3799 Laptop MateBook D 15 10th i3-10110U 8+256 Windows 10 1999 Laptop MateBook D 14 2021 i5-1135G7 8+512 Windows 11 3199 Laptop MateBook 16 R5-5600H 16+512 Windows 11 5199 Monitor MateView GT 27” 1279 Monitor MateView GT 34” z soundbarem 2199 Monitor MateView GT 34” 1999 Tablet T10 4/64G WIFI 649 Tablet T10 2/32G LTE 699 Tablet T10s 4/64G WIFI 699 Tablet T10 4/128G WIFI 799 Tablet T10s 4/128G LTE 999 Tablet Matepad 11 + klawiatura 1599 Tablet Matepad 11 + klawiatura + M-pen 1999 Router WIFI AX2 159 Router Mesh3 2-pak 699 Router Mesh3 3-pak 999 Router Mesh7 1-pak 799 Router Mesh7 2-pakpacks 1499

Przy okazji warto wspomnieć, że w każdy wtorek, sklep huawei.pl odpala krótkotrwałą promocję w ramach oferty OkazjoWTORKÓW. Najczęściej przez bardzo krótki czas można kupić wybrane przez producenta urządzenie w znacznie niższej cenie. Warto więc zaglądać, jeśli jesteśmy łowcami okazji.