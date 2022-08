Płyty główne do procesorów AMD Ryzen 7000 nie będą tanie

Wielkimi krokami zbliża się wyczekiwana premiera procesorów AMD Ryzen 7000, która – za sprawą wielu nowości – ma wprowadzić do układów tego giganta świeżość. Sam producent zapowiedział rychłe nadejście Zen 4 do pierwszych jednostek. W sieci pojawiły się już nieoficjalne ceny CPU, a teraz dowiadujemy się o cenach nadchodzących płyt głównych z gniazdem AM5, które mogą nie być najniższe.

Płyty główne z gniazdem AM5 do procesów AMD Ryzen 7000 mogą być drogie

Procesory AMD Ryzen 7000 nadchodzą, aby zrobić konkurencję dla 12. generacji układów Intel Core Alder Lake. Obok samych CPU ważne są także płyty główne, które łączą inne komponenty w jeden spójny system. Te oczywiście też będą miały premierę w niedalekiej przyszłości, a do sieci trafiają już nieoficjalne ceny propozycji różnych producentów – m.in. MSI czy ASUSA.

Oczywiście nie pochodzą one z polskich sklepów, tylko – odpowiednio – z niemieckiego i włoskiego sklepu komputerowego. Zacznę od kwot, jakie przyjdzie zapłacić naszym zachodnim sąsiadom – jak widać na udostępnionym przez użytkownika momomo_us zrzucie ekranu, niestety nie jest tanio.

Najtańsza opcja z listy to ASUS PRIME X670-P, który kosztuje aż 483 euro (równowartość ~2270 złotych!!), co jest naprawdę sporą kwotą. A mówimy o budżetowej płycie na (prawie) topowym chipsecie X670. Ponadto do dyspozycji klientów będzie również chipset X670E – najtańsza propozycja ASUSA z listy to koszt 783 euro (~3680 złotych!).

źródło: ASUS

A co w sytuacji, jeśli będziemy chcieli kupić flagową płytę ROG CROSSHAIR X670E EXTREME? To już wydatek rzędu 1475 euro (~ 6900 złotych), jednak linia CROSSHAIR zawsze była droga, to już taki standard. MSI również przygotowało pełną gamę płyt dla procesorów AMD Ryzen 7000 – jest trochę taniej, ale wciąż drogo, bowiem według informacji, podawanych przez @momomo_us na Twitterze, model PRO X670-P ma kosztować około 400 euro (~1880 złotych).

Pozostają jednak także tańsze chipsety

Jak wcześniej zaznaczyłem, nie są to oficjalne ceny, wyznaczone przez producentów, a jedynie przedpremierowe doniesienia na ich temat. Musimy poczekać do czasu, aż firmy podadzą ceny swoich płyt głównych do procesorów AMD Ryzen 7000, jednak warto dodać też, że wymieniałem tylko modele oparte na topowych chipsetach X670(E), a najpewniej do dyspozycji będą jeszcze układy bazujące na średniopółkowym B650 oraz A620.

źródło: AMD

Płyty te zostaną jednak dopakowane najnowszą technologią – niezależnie od rodzaju chipsetu będą miały na pokładzie tylko banki pamięci RAM DDR5 – tak, DDR4 idzie w odstawkę, a także m.in. obsługę linii PCIe 5.0. Co więcej, zostaną zastosowane tu złącza M.2 dla dysków SSD na interfejsie PCIe 5.0.

Data premiery i problemy z BIOS

Procesory AMD Ryzen 7000 mają mieć swoją premierę 30 sierpnia 2022 roku o godzinie 1:00 czasu polskiego podczas wydarzenia, które będzie transmitowane na żywo. Według nieoficjalnych doniesień, układy mają być dostępne w sprzedaży od 15 września br.

Na forum Chiphell można znaleźć też informację, że wystąpił jakiś problem z BIOS-em do płyt głównych do nowych procesorów – to może być powód, dlaczego trafią do sklepów dopiero ponad 2 tygodnie później, chociaż co do tego pewności nie mamy. Lepiej jednak poczekać dłużej i dostać dopracowany produkt, prawda?