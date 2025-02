MSI uruchomiło własny sklep internetowy. Na klientów czeka szeroka oferta i rabaty

Popularny producent sprzętu komputerowego otworzył własny sklep internetowy. Wśród produktów oferowanych przez platformę MSI znalazły się nie tylko komputery i laptopy, ale również monitory i akcesoria. Jest też oferta rabatowa dla studentów.

Co oferuje sklep online MSI?

MSI (Micro-Star International) to tajwański producent sprzętu komputerowego, który właśnie otworzył własny sklep internetowy. W jego ofercie można znaleźć produkty niedostępne w sieciach handlowych i innych punktach sprzedaży.

Przykładem takiego urządzenia jest laptop Crosshair 16 HX D14VFKG z 16-calowym panelem IPS Full HD+ i procesorem Intel Core i7-14650HX. Sprzęt oferuje kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4060, 16 GB RAM DDR5 oraz 1 TB dysk SSD NVMe PCIe 4.0 Laptop wkrótce trafi do sprzedaży za 5899 złotych.

Nowa strefa zakupów online oferuje kategorie produktowe, takie jak:

Laptopy (Gamingowe, Business&Productivity, Creator, Copilot+PC);

Desktopy PC (Gamingowe, z serii Aegis, Infinite, Codex, Cubi, Meta);

Monitory (QLED, UHD, WQHD);

Płyty główne;

Karty graficzne;

Podzespoły (zasilacze PC, systemy chłodzenia, dyski SSD);

Akcesoria gamingowe;

Urządzenia sieciowe;

MSI gadżety.

Dodatkowo, kupując sprzęt i akcesoria bezpośrednio ze sklepu MSI, klienci mogą korzystać z benefitów, w tym zniżek na zakup sprzętu czy możliwość przedłużenia gwarancji bez dodatkowych opłat.

Wyjątkowe oferty dla klientów sklepu MSI

Wśród promocji znalazła się oferta „Znajdź Swój Perfect Match”. Dzięki niej kupując dwa produkty można zyskać 10-procentowy rabat. Pary promocyjnych produktów mogą pochodzić z różnych kategorii. Akcja obowiązuje do 25 lutego 2025 roku. Co istotne, jeśli zdecydujemy się zwrócić jeden z produktów rabat zostaje anulowany.

Jednym z benefitów jest też możliwość dołączenia do programu edukacyjnego przeznaczonego dla studentów. Aby uzyskać kody uprawniające do skorzystania z rabatów specjalnych (od 10 do 15%) na laptopy, komputery stacjonarne, monitory, komponenty czy peryferia, konieczne jest dołączenie do programu lojalnościowego przy użyciu uczelnianego adresu e-mail. Wymogiem jest też przesłanie zdjęcia legitymacji studenckiej do weryfikacji.

Z kolei MSI Care to forma bezpłatnego rozszerzenia gwarancji na kolejne 3 miesiące. Z usługi można skorzystać przy zakupie laptopów, komputerów stacjonarnych, monitorów i All-in-One.

Nowy sklep oferuje też stały kontakt z zespołem technicznym producenta, co pozwala na prostą i stałą możliwość komunikacji. W ramach wsparcia można uzyskać odpowiedzi na wszelkie pytania oraz szybką pomoc w rozwiązaniu problemów. Na platformie znaleźć można również obszerną dokumentację techniczną, materiały edukacyjne czy sterowniki przeznaczone do wszystkich produktów tajwańskiej marki.