Nowy smartfon Motoroli to róż, glamour i Paris Hilton

Gdybym dostał grosza za każdym razem, gdy jakiś producent telefonu z klapką decyduje się wypuścić model w kolorze różowym ze znaną postacią, miałbym dzisiaj dwa grosze. Niedużo, ale dziwne, że wydarzyło się aż dwa razy – raz z Barbie, drugi raz z Paris Hilton.

Najpierw Barbie, teraz Paris Hilton

We wstępie nawiązuję oczywiście do premiery Barbie Phone z 2024 roku. Składany telefon raczej nie jest perłą w koronie HMD, ale przynajmniej niósł ze sobą dwie wartości – marketingową dla producenta urządzeń mobilnych i kolekcjonerską dla tych, którzy wierzą, że za jakiś czas cena sprzętu będzie rosnąć. (Patrząc na ceny Samsunga N270 w wersji Matrix, to szansa jest całkiem duża.)

Telefon HMD Barbie Flip Phone (mat. prasowe)

Najwidoczniej Motorola pozazdrościła HMD składaka we wściekłoróżowym kolorze i postanowiła wypuścić coś podobnego. Skoro Barbie była już zaklepana, to specjaliści od reklamy musieli wpaść na to, kto jeszcze może kojarzyć się w popkulturze z różową stylówką. Wybór padł na Paris Hilton.

Smartfon Motorola Razr Plus Paris Hilton Edition

Aby rozwiać wszelkie wątpliwości – skorzystanie z postaci celebrytki nie wpłynęło na bebechy smartfona i nadal jest to Motorola Razr 50 Ultra, znana w USA pod nazwą Razr Plus. Urządzenie pracuje chipsetem Snapdragon 8s Gen 3 pod maską, oferuje główny aparat z matrycą 50 Mpix i teleobiektyw z 2-krotnym zoomem, również z sensorem 50 Mpix.

Zestaw ekranów obejmuje wewnętrzny panel OLED o przekątnej 6,9 cala, rozdzielczości Full HD+ i maksymalnej częstotliwości odświeżania 165 Hz. Zewnętrzna jednostka LTPO OLED mierzy 4 cale, ma rozdzielczość 1272×1080 pikseli i również odświeża obraz z częstotliwością sięgającą 165 Hz.

Motorola Razr Plus Paris Hilton Edition (Źródło: Motorola)

Czym zatem wyróżnia się edycja specjalna? Chodzi oczywiście o bibeloty, pierdółki i oprogramowanie. Obudowa otrzymała mocno różowy odcień, z wygrawerowanym autografem Paris Hilton na pleckach i słynnym powiedzeniem „That’s Hot” na zawiasie. Do zestawu dorzucone jest etui z dwoma paskami – z wegańskiej skóry oraz opcja błyszcząca.

W systemie zmiany kosmetyczne ograniczają się do dziesięciu dzwonków i dźwięków powiadomień wraz z trzynastoma tapetami. Każdy zestaw pakowany jest w specjalny rękaw ze spersonalizowaną wiadomością od Paris Hilton.

Szkoda tylko, że zasięg dystrybucji smartfona może się ograniczyć wyłącznie do USA. Motorola Razr Plus Paris Hilton Edition pojawi się na oficjalnej stronie producenta 13 lutego w cenie 1199 dolarów (~4825 złotych) – o 200 dolarów więcej niż bazowa wersja. Patrząc jednak na potencjał kolekcjonerski, inwestycja może się opłacić w dłuższej perspektywie.