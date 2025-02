Różowy Pixel 9a będzie uroczy. Pojawią się też inne kolory

Pixel 9a nie ma już zbyt wielu tajemnic przed nami. Wiemy naprawdę sporo na jego temat, a teraz dodatkowo poznaliśmy wersje kolorystyczne, w jakich będzie dostępny.

Pixel 9a (prawie) bez tajemnic

Może smartfony Google nie są tymi najlepszymi na rynku, ale trzeba przyznać, że firma potrafi dostarczyć klientom całkiem niezłe urządzenia. Pixel 9 w naszej recenzji otrzymał 8 na 10 możliwych punktów, a Pixel 8a zasłużył na 7,7 punktów. Jeśli dodamy do tego Androida wprost od Google, to nie powinno dziwić, że nie brakuje osób wyczekujących premiery najnowszego modelu Pixel 9a.

Jak już wcześniej napisałem, nowy smartfon Google raczej nie zaskoczy nas niczym szczególnym podczas premiery, bo większość tajemnic już znamy. Poznaliśmy już pełną specyfikację Pixela 9a, a także wiemy, kiedy odbędzie się premiera nowego Pixela. Teraz doszły kolejne szczegóły.

Zanim jednak przejdziemy do najnowszych informacji, warto przypomnieć, że Pixel 9a otrzyma ekran AMOLED o przekątnej 6,285 cala i rozdzielczości Full HD+ 2424×1080 pikseli. Sercem urządzenia będzie procesor Tensor G4, któremu towarzyszyć ma 8 GB RAM i do 256 GB pamięci na dane. Akumulator o pojemności 5100 mAh powinien zapewnić przyzwoity czas pracy.

(źródło: Android Headlines)

Dla wielu użytkowników Pixeli kluczowa jest jakość zdjęć, więc zobaczmy, co otrzymamy w kwestii aparatów. Z tyłu znajdzie się główny aparat 48 Mpix z f/1.7 i optyczną stabilizacją obrazu. Towarzyszyć będzie mu aparat 13 Mpix (matryca Sony IMX712, f/2.2, kąt widzenia 119,7°). Z kolei z przodu pojawi się aparat 13 Mpix z f/2.2.

Do tego wszystkiego dojdzie ekranowy czytnik linii papilarnych Goodix G7, głośniki stereo, dwa mikrofony, Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, NFC czy USB-C 3.2. Wymiary mają wynosić 154,7×73,3×8,9 mm. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 15 z obietnicą długiego wsparcia aktualizacjami.

(źródło: Android Headlines)

Pixel 9a w czterech wersjach kolorystycznych

Najnowsze rendery, które zawdzięczamy serwisowi Android Headlines, pokazują wygląd smartfona Google, a także zdradzają dostępne wersje kolorystyczne. Widać na nich chociażby to, że nie będzie wyspy z aparatami podobnej do tej z głównej linii Pixel 9. Co więcej, nie pojawi się żadna wyspa i aparaty mogą wystawać tylko minimalnie.

Jeśli chodzi o wersje kolorystyczne, Pixel 9a będzie dostępny w wariantach: Peony (różowy), Iris (fioletowy-niebieski), Obsidian (czarny) i Porcelain (jasnobeżowy). Smartfon ma zadebiutować 19 marca, a jego ceny mają startować od 499 dolarów.