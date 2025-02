Tani smartfon HMD Aura powraca. Spotęgowany

HMD Aura2 to najnowszy budżetowiec w ofercie fińskiej marki. Choć, poza ceną, realnych atutów trudno się u niego doszukać, to trzeba oddać producentowi, że przynajmniej wyeliminował największą wadę poprzednika.

Cicha premiera HMD Aura2

Grzesiek nazwał zaprezentowany w maju 2024 roku smartfon HMD Aura projektowym koszmarem. Teraz po cichu na rynek wprowadzony został następca tego modelu i – na szczęście – największy problem został wyeliminowany.

Nowy smartfon nazywa się HMD Aura2 i choć potęga może obiecywać wiele, to w rzeczywistości zmian względem pierwszej generacji jest jak na lekarstwo. Jedną, którą zdecydowanie warto podkreślić, jest to, że czytnik linii papilarnych został przeniesiony z tyłu na bok – zamiast towarzyszyć aparatom, jest teraz ukryty w przycisku zasilania.

Specyfikacja? Bez większych zmian

Wciąż jednak jest to ewidentnie tani smartfon – kierowany do osób o niewielkich wymaganiach. Ma wyświetlacz o rozdzielczości tylko HD+, a konkretnie jest to 6,52-calowy panel typu IPS o częstotliwości odświeżania 60 Hz i jasności sięgającej jedynie 460 nitów. Sercem urządzenia jest typowo budżetowy procesor Unisoc SC9863A, a współpracują z nim 4 GB RAM. Na pliki oddano zaś magazyn danych o pojemności 256 GB.

HMD Aura2 (fot. HMD)

Zamknięty w środku akumulator cechuje się pojemnością 5000 mAh i można go ładować z mocą jedynie 10 W. Jeśli zaś chodzi o aparaty, to z tyłu znajduje się sensor o rozdzielczości 13 Mpix, a z przodu – o rozdzielczości 5 Mpix. W kontekście łączności mamy tu Wi-Fi 4 i Bluetooth 5.2 oraz porty USB typu C i mini jack, a dopełnieniem całości jest system Android 14 w edycji Go.

Wspomnę jeszcze tylko, że jego konstrukcja jest pyło- i wodoodporna w klasie IP54. Producent chwali się też jej prostym demontażem, umożliwiającym wygodne prace naprawcze.

Ile kosztuje smartfon HMD Aura2?

Smartfon HMD Aura2 występuje w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, niebieskiej i fioletowej. Oficjalny start sprzedaży zaplanowano na przyszły miesiąc. Początkowo urządzenie będzie dostępne w Australii, gdzie jego cena wyniesie 169 dolarów (równowartość ~430 złotych).