Google podało datę. To wtedy pochwali się nowościami

Poznaliśmy konkretną datę tegorocznej edycji wydarzenia Google I/O. W trakcie tej dwudniowej imprezy amerykański gigant zaprezentuje swoje najnowsze produkty i innowacje. Miłośnicy nowych technologii mogą już sobie zapisać to w kalendarzach.

Bez zbędnego przedłużania: wydarzenie Google I/O 2025 odbędzie się w dniach 20-21 maja. Impreza będzie mieć miejsce w amfiteatrze Shoreline w Mountain View, ale – oczywiście – będzie też możliwość obserwowania transmisji przez internet.

The countdown to #GoogleIO begins! 🎉 Join us on May 20-21 for live streamed keynotes, sessions and more → https://t.co/BJCe4w8BPR pic.twitter.com/YBo0QjOMK1