Ten sprzęt MSI to (dosłownie) Mercedes wśród laptopów

Artykuł sponsorowany

Od wielu lat obserwujemy trend, zgodnie z którym na rynku pojawia się sporo partnerstw firm motoryzacyjnych z technologicznymi. Z takich mariaży powstają edycje specjalne urządzeń, które cieszą oko podrasowanym designem i oferowanymi parametrami. Z dokładnie taką sytuacją mamy do czynienia również tym razem. Poznajcie MSI Stealth 18 Mercedes-AMG Motorsport Edition – Mercedesa wśród laptopów. Dosłownie!

Nawiązanie do sportowych aut nie tylko z nazwy

Jeśli choć trochę znacie ofertę samochodów Mercedesa, prawdopodobnie kojarzycie jeden z kolorów, w którym są dostępne. Selenite Gray, bo o nim mowa, spotkacie jednak nie tylko na karoserii aut, ale również… na obudowie laptopa MSI. Tak, to pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy tuż po wyjęciu z pudełka. Ale takich perełek, nawiązujących do świata motoryzacji, jest o wiele więcej.

Otwieramy klapę laptopa i co widzimy? Pierwsze, co rzuca się w oczy, to liczne nawiązania stylistyczne do karbonu. Drugie? Otwory wentylacyjne w kształcie logo AMG. I trzecie wreszcie – włącznik nie może być po prostu włącznikiem. W tym laptopie… „odpalamy silnik”! A i nawiązanie do piano black się trafiło. Cztery klawisze (WSAD) są – w przeciwieństwie do reszty klawiatury – błyszczące.

Już patrząc po samej warstwie stylistycznej MSI Stealth 18 Mercedes-AMG Motorsport Edition widać, że jest… szybki! Dokładnie tak, jak sportowe samochody z serii AMG. A te czerwone wstawki… Wiadomo przecież, że czerwone zawsze szybsze ;)

Komfort i innowacje dla wymagających

Stealth 18 Mercedes-AMG Motorsport Edition to laptop nie tylko wydajny (do czego jeszcze wrócimy), ale także funkcjonalny. Obudowa została wykonana z magnezowo-aluminiowego stopu, co zapewnia zarówno trwałość, jak i lekkość. Laptop waży zaledwie 2,89 kg i mierzy 19,9 mm grubości i, trzeba przyznać, że jest to świetny wynik jak na sprzęt z 18-calowym ekranem.

Zastosowany został tu także system chłodzenia Vapor Chamber z dwoma wentylatorami i czterema wylotami powietrza, który gwarantuje utrzymanie optymalnej temperatury nawet podczas najbardziej wymagających zadań. Z kolei sześciogłośnikowy system audio, opracowany przez Dynaudio, zapewnia wysoką jakość dźwięku, z dwoma głośnikami i czterema wooferami, które mają za zadanie tworzyć wrażenie pełnego zanurzenia w dźwięku.

Laptop oferuje również podświetlenie Ambient Mystic Light, które można dostosować do swoich preferencji za pomocą aplikacji SteelSeries GG. Każdy klawisz jest indywidualnie podświetlany, co pozwala na pełną personalizację i komfort użytkowania, szczególnie podczas nocnych sesji gamingowych.

Wśród dodatkowych funkcji znajdziemy kamerę IR FHD HDR z technologią 3D Noise Reduction Plus, która poprawia jakość obrazu, a także wbudowaną osłonę zapewniającą prywatność. Za dostarczanie energii do tych wszystkich bajerów odpowiedziany jest akumulator o pojemności 99,9 Whr.

Stealth 18 Mercedes-AMG Motorsport Edition nie zawodzi specyfikacją

Stealth 18 Mercedes-AMG Motorsport Edition to laptop, który z pewnością swoją specyfikacją zadowoli nawet wymagających klientów. Co MSI wpakowało do środka? Najważniejszy jest bez wątpienia procesor Intel Core Ultra 9 185H z maksymalnym taktowaniem na poziomie 5,1 GHz i 16 rdzeniami (6 rdzeni wydajnościowych, 8 efektywnych i 2 energooszczędne) oraz technologia Intel AI Boost (NPU), dzięki czemu dostosowuje wydajność do Twoich potrzeb.

Ponadto producent wyposażył sprzęt w kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX™ 4080 Laptop z 12 GB pamięci GDDR6, dzięki czemu jest w pełni kompatybilny z programem NVIDIA RTX Studio, co sprawia, że doskonale sprawdza się zarówno w grach, jak i profesjonalnych aplikacjach graficznych. To wszystko wsparte jest 32 GB RAM. MSI pozwala jednak na rozbudowę pamięci operacyjnej… do maksymalnie 96 GB.

To, na co jeszcze warto zwrócić uwagę, to zdecydowanie wyświetlacz. Producent postawił na 18-calowy panel Mini LED o rozdzielczości UHD+ (3840×2400), częstotliwości odświeżania 120 Hz, proporcjach 16:10 i współczynniku kontrastu 2000000:1. Dodatkowo ekran Certyfikat VESA DisplayHDR 1000 i 100% pokrycia palety barw DCI-P3 sprawiają, że jest to wyświetlacz niemal idealny.

Wyjątkowe akcesoria prosto od Mercedesa

W zestawie z laptopem MSI Stealth 18 Mercedes-AMG Motorsport Edition, użytkownicy znajdą ekskluzywne akcesoria, takie jak myszka, eleganckie etui i inne dodatki sygnowane logo AMG. MSI dołącza również miesięczną subskrypcję Game Pass Ultimate, dzięki czemu od razu można korzystać z najlepszych gier dostępnych na rynku i przetestować laptop w bojowych warunkach.

Trudno nie odnieść wrażenia, że ten model to idealne rozwiązanie dla graczy, twórców treści i wszystkich, którzy oczekują nie tylko niezrównanej wydajności, ale także sprzętu klasy premium, który robi wrażenie na pierwszy rzut oka.

Stealth 18 Mercedes-AMG Motorsport Edition to prawdziwy Mercedes wśród laptopów – idealne połączenie stylu i mocy.

Dla zainteresowanych – promocja. A nawet dwie!

Dla łowców okazji mam świetne wieści. W ramach Black Friday MSI przygotowało promocję, w ramach której – kupując Stealth 18 Mercedes-AMG Motorsport Edition otrzymasz plecak Titan Gaming Backpack i stację dokującą Nest Docking Station gratis! Ich łączna wartość to ok. 1500 złotych, więc jest naprawdę atrakcyjnie. Musicie się tylko pospieszyć, bo pula gratisów jest ograniczona.

Co ciekawe, promocja ta łączy się z inną, dzięki której możecie zgarnąć gratis model samochodu Mercedes-AMG w skali 1:18. Szczegóły znajdziecie tutaj.

Dobra wiadomość na koniec jest taka, że MSI przygotowało jeszcze więcej promocji! Do wybranych modeli z serii Vector, Raider i Stealth (również Stealth 16 MercedesAMG A1VGG-276PL), można otrzymać plecak i myszkę.

Materiał powstał przy współpracy z MSI