A Plague Tale: Innocence za darmo. A to niespodzianka!

Gracze to stworzenia z natury wybredne, które cenią swój czas i pieniądze. Produkcja, o której mowa, została przez nich doceniona, a teraz dostępna jest za darmo! To kto jest chętny na nieodpłatne zagłębienie się w odmęty XIV-wiecznej Francji podczas jednego z najmroczniejszych okresów w dziejach ludzkości?

Epic Games Store kończy rozdawanie gier z przytupem

Dzisiaj, 3 stycznia 2024 roku, przyjdzie nam odebrać za darmo przedostatnią już grę ze sklepu Tima Sweeney’a, rozdawanych w ramach świątecznego prezentu. Muszę uczciwie przyznać, że choć część produkcji kompletnie mnie nie zainteresowała, tak znalazły się perełki, które z chęcią ogram! Dzisiejszy tytuł również jest jedną z nich, a to za sprawą niewiarygodnie wręcz przychylnych ocen oraz nagród, jakie produkcja ta zgarnęła.

Mowa o niesamowitym A Plague Tale: Innocence, który jest dzieckiem zespołu z Asobo Studio, wydanym przez Focus Entartainment. Co się stanie, jeżeli wydawca z bogatym dorobkiem, w którym znajdziemy wiele topowych gier, wydaje nowy tytuł? Przeważnie oznacza to spore zainteresowanie produkcją oraz wszechobecne recenzje, tak samych graczy, jak i branżowych specjalistów.

Nie inaczej było i tym razem, a rozgrywająca się w średniowiecznej Francji historia szturmem podbiła serca tak jednych, jak i drugich. Na platformie Metacritic możemy znaleźć oceny krytyków na poziomie 8.1, podczas gdy gracze podnieśli ten wynik do 8.4 w 10-punktowej skali.

Podobnie ma się zresztą sytuacja na Steam, gdzie swoją drogą trwa obecnie wyprzedaż gier autorstwa Focus Entertainment. Gracze oceniają tam produkcję bardzo pozytywnie!

7 OCENA

Dobra gra dobrego gatunku

Produkcję tę można określić przygodową grą akcji z elementami skradania. Akcję obserwujemy z perspektywy 3. osoby, a głównymi jej bohaterami są Amicia i Hugo de Rune. Przemierzają oni Francję dziesiątkowaną przez epidemię dżumy („czarną śmierć”), próbując znaleźć schronienie przed szukającą chłopca Inkwizycją oraz wszechobecnymi szczurami. Jak zakończy się ich desperacka walka o przetrwanie? To zależeć będzie już tylko od nas.

Dzieło Asobo Games można nieodpłatnie dodać do swojej biblioteki do jutra, do godziny 16:59:59. O godzinie 17:00 poznamy bowiem ostatnią grę, jaką przyjdzie nam dodać za darmo do swojej kolekcji. Jeśli wciąż nie jesteście pewni, czy warto instalować tę produkcję na swoim dysku, to zachęcam do zapoznania się z naszą recenzją A Plague Tale: Innocence.

Warto, ponieważ mimo bardzo pozytywnego odbioru ogółu, Konrad trochę tę produkcję wypunktował ;)