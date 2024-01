Xbox Game Pass z hukiem otwiera nowy rok

W grudniu otrzymaliśmy całkiem fajną ofertę w ramach Xbox Game Passa. Microsoft nie ma jednak zamiaru zwalniać tempa i na styczeń przygotował równie ciekawe propozycje – tym razem do biblioteki gier dołączy m.in. Assassin’s Creed Valhalla.

Assasin’s Creed Valhalla w Xbox Game Pass

W grudniu pod choinkę w ramach Xbox Game Pass dostaliśmy m.in. Far Cry 6 oraz Tomb Raider. W nowym roku Xbox nie ma zamiaru zwalniać tempa, a fani serii AC mogliby nawet powiedzieć, że firma je jeszcze bardziej podkręciła. W tym miesiącu do abonamentu trafi osiem nowych gier, w tym m.in. właśnie wspomniany Assasin’s Creed Valhalla. Przedostatnia część popularnej serii ma mieszane opinie, ale wiele osób uważa, że jest to ciekawa produkcja, którą warto ograć.

Jeżeli posiadasz abonament Xbox Game Pass i nie grałeś wcześniej w AC: Valhalla, to zdecydowanie warto dać szansę temu tytułowi. Oczywiście trzeba nastawić się na to, że ciekawe wątki fabularne będziesz przeplatał z nudnym farmieniem misji pobocznych, żeby móc ruszyć dalej z głównym wątkiem. Tytuł Ubisoftu dołączy do usługi 9 stycznia i będzie dostępny w chmurze, na PC oraz konsolach.

Grafika promująca Xbox Game Pass na styczeń (źródło: Xbox Polska)

Resident Evil 2 i 6 innych gier

Oczywiście AC: Valhalla to nie jedyna produkcja, która w tym miesiącu trafi do Xbox Game Pass. Oprócz tego Microsoft przygotował też siedem innych gier, a jedną z nich jest Resident Evil 2. Ta kultowa produkcja będzie dostępna już od 16 stycznia i także trafi do chmury, na konsole oraz PC. To zdecydowanie jest kolejny tytuł, któremu – podobnie jak Valhalli – warto dać szansę.

Do Xbox Game Pass zostaną dodane również:

We Happy Few (11 stycznia),

Hell Let Loose (4 stycznia),

Close to the Sun (już dostępne),

Those Who Remain (16 stycznia),

Figment (9 stycznia),

Super Mega Baseball 4 (11 stycznia, EA Play).

Wszystkie gry będą dostępne na chmurze, PC oraz Xbox One, Series X/S. Wyjątkiem jest Hell Let Loose, które nie będzie działać na konsolach starej generacji.