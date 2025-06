Orange zdemaskuje hejterów. Bo Twoje dziecko też może nim być

Orange wprowadza nową funkcję do usługi Bezpieczne Dziecko w Sieci, która ma pomóc rodzicom w monitorowaniu najmłodszych i ochronie ich przed hejtem oraz cyberprzemocą. Może jednak również ujawnić, że dziecko jest hejterem.

Orange chce, żeby dzieci były bezpieczne w internecie

Świat wirtualny to dobro naszych czasów, ogromny potencjał i mnóstwo możliwości. Jednocześnie niesie jednak ze sobą sporo zagrożeń, takich jak hejt czy cyberprzemoc, które są szczególnie niebezpieczne dla najmłodszych użytkowników internetu. Orange od dawna stara się, aby dzieci były bardziej bezpieczne w sieci.

Usługa Bezpieczne Dziecko w Sieci to specjalny pakiet funkcji dla opiekunów, zgromadzony w aplikacji ochrony rodzicielskiej. System wzbogacono właśnie o funkcje Antyhejt oraz Lokalizator.

Podstawą dostępu do aplikacji Bezpieczne Dziecko w Sieci jest abonament komórkowy. Najtańszym planem jest XS z umową na 24 miesiące. W ramach pakietu użytkownik otrzymuje nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y w kraju oraz w ramach roamingu na terenie Unii Europejskiej. Ponadto Plan XS obejmuje 5 GB internetu (w tym 5 GB w roamingu w UE) oraz dodatkowy pakiet 5 GB w Polsce.

Aby korzystać z usługi Bezpieczne Dziecko w Sieci, należy za nią zapłacić. Warto zaznaczyć, że Plan XS to najtańszy plan (łącznie z usługą to koszt 49 złotych miesięcznie dla klientów Orange i 69 złotych co miesiąc dla nowych), ale z usługi można też skorzystać w droższych abonamentach komórkowych.

Orange da rodzicom znać, gdy dziecko będzie hejtowane albo gdy ono będzie hejtować

Aplikacja Bezpieczne Dziecko w Sieci jest dostępna na urządzeniach mobilnych iOS i Android. W pierwszym miesiącu usługa jest dostępna za darmo, a od drugiego jej koszt to 12 złotych za miesiąc. Ochrona podopiecznego obejmuje zarówno sieć domową i publiczną Wi-Fi, jak i mobilną.

Na liście funkcji znajduje się:

możliwość udostępniania i blokowania konkretnych stron lub kategorii stron,

monitorowanie i ograniczanie czasu korzystania z internetu i aplikacji,

kontrola instalowanych aplikacji,

antyhejt,

raporty.

Funkcja Antyhejt polega na monitorowaniu aktywności dziecka w internecie oraz popularnych komunikatorach m.in. na Instagramie, WhatsAppie i Messengerze. System zajmuje się analizą oraz poszukiwaniem niebezpiecznych treści i mowy nienawiści, zarówno w otrzymywanych, jak i wysyłanych wiadomościach. Opiekun może monitorować wykryte treści w sekcji Raporty.

Funkcja AntyHejt w aplikacji Bezpieczne Dziecko (źródło: Orange)

Lekko zaniepokojona ochroną prywatności dziecka, postanowiłam poprosić biuro prasowe Orange o szczegóły na temat działania funkcji Antyhejt oraz przedstawienie metodyki analizy wiadomości przesyłanych i otrzymywanych przez dziecko. Operator przekonuje, że system jest bezpieczny, a całość analizy przeprowadzana jest lokalnie w telefonie dziecka. Żadne dane nie są przekazywane do zewnętrznych serwerów.

Analiza wiadomości polega na rozbiciu wiadomości na pojedyncze słowa, które następnie są lematyzowane (poddawane procesowi przetwarzania języka naturalnego do podstawowej formy słownikowej). Dzięki temu system porównuje każde wykryte słowo z konkretną listą słów, wyrażeń oraz emoji, które mogłyby wskazywać na mowę nienawiści czy agresję. Co ważne – rodzic otrzymuje tylko Raporty, zawierające liczbę wykrytych wyrażeń z danej kategorii w konkretnych aplikacjach. Jednocześnie opiekun nigdy nie otrzymuje dostępu do wiadomości dziecka, zachowując tym samym jego prywatność.

Kolejną usługą w ramach Bezpieczne Dziecko w Sieci jest Lokalizator, będący dodatkowo płatną opcją, wycenioną na 12 złotych (od drugiego miesiąca korzystania). Dzięki niej rodzic ma możliwość sprawdzania, gdzie jest dziecko, nawet jeśli nie znajduje się obecnie w zasięgu internetu. Lokalizacja wykrywana jest za pośrednictwem nadajników.