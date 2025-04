Nowe roboty Mova już w Polsce. Dla fanów czystości i wygody

Na polskim rynku debiutują dziś dwa roboty odkurzająco-mopujące firmy Mova. To wypasiony Mova P50 Ultra oraz jeszcze lepszy Mova P50 Pro Ultra. Rzućmy okiem na ich możliwości, specyfikacje i ceny. Te ostatnie – w najbliższym czasie – będą nieco niższe.

Polska premiera Mova P50 Ultra – specyfikacja może się podobać

Mova P50 Ultra to odkurzająco-mopujący robot, kierowany do osób, które lubią mieć dobrze posprzątane, a przy tym cenią sobie wygodę. Oferuje bardzo wysoką moc ssania (sięgającą 19000 Pa), która jest automatycznie dostosowywana do warunków. Z kolei dzięki technologii FlexReach jest w stanie docierać do trudno dostępnych miejsc – zarówno szczotka boczna, jak i mop wysuwają się na 4 cm, aby sprzątać w narożnikach i szczelinach czy też pod meblami. Oba te elementy mogą być także unoszone, by chronić dywany.

To też całkiem sprytne urządzenie, które potrafi pokonywać przeszkody o wysokości do 22 mm i omijać te, które powinny zostać ominięte. Możesz również oczekiwać długiego czasu pracy, dzięki akumulatorowi o pojemności 5200 mAh. Aplikacja na telefon sprawia zaś, że sterowanie jest intuicyjne i wygodne.

Skoro już jesteśmy przy wygodzie, to nie można by nie wspomnieć o stacji dokującej, która służy nie tylko do ładowania akumulatora, ale też do odsysania zebranego kurzu (pojemnik ma 3,2 litra, co przekłada się ponoć nawet na 75 dni bez opróżniania). Baza oferuje również mycie mopa wodą o temperaturze 75°C i suszenie go gorącym powietrzem (45°C) oraz uzupełnianie wody, opcjonalnie wraz z dozowaniem detergentu.

Robot Mova P50 Pro Ultra jest nawet lepszy

Robot sprzątający Mova P50 Pro Ultra ma bardzo zbliżoną charakterystykę do modelu bez Pro w nazwie, ale do tych solidnych fundamentów dorzuca jeszcze coś ekstra. Przede wszystkim jest to szczotka CleanChop, charakteryzująca się skuteczniejszym zbieraniem włosów i zapobieganiem ich plątaniu.

Flagowe urządzenie z serii P zostało również wyposażone w zaawansowany system detekcji zabrudzeń. Dokładnie analizuje zastaną sytuację – a dzięki kamerze RGB z doświetleniem LED skutecznie robić ma to nawet przy słabym oświetleniu – by następnie samodzielnie dostosować optymalną strategię czyszczenia. O skuteczności sprzątania i precyzji omijania przeszkód świadczy certyfikat TÜV SÜD.

Mova P50 Ultra Mova P50 Pro Ultra

Maksymalna moc ssania 19000 Pa 19000 Pa Funkcja mopowania Tak Tak Wysuwanie szczotki bocznej Tak Tak Wysuwanie mopa Tak Tak Zdejmowanie mopa Nie Tak Wysokość podnoszenia mopa 10,5 mm 10,5 mm Wysokość pokonywania przeszkód 22 mm 22 mm Szczotka CleanChop Nie Tak Pojemność akumulatora 5200 mAh 5200 mAh Pojemność zbiornika na kurz 300 ml (robot);

3,2 l (stacja) 300 ml (robot);

3,2 l (stacja) Pojemność zbiornika na wodę 80 ml (robot);

4+3,5 l (stacja) 80 ml (robot);

4+3,5 l (stacja) Wymiary 350×350×98 mm (robot);

420×458×470 mm (stacja) 350×350×103,8 mm (robot);

420×458×470 mm (stacja)

To wiemy już, na co można liczyć. A ile trzeba za to zapłacić? Spójrzmy…

Ile kosztują nowe roboty Mova w Polsce?

Sugerowana cena robota Mova P50 Ultra została ustalona na 3339 złotych, a model Mova P50 Pro Ultra wyceniono na 4249 złotych.

Do 27 kwietnia 2025 roku trwa promocja, w ramach której możesz zaoszczędzić 12% albo i więcej względem cen katalogowych.

Gdzie kupić? Mova P50 Ultra ok. 2699 zł Allegro Media Expert RTV Euro AGD Zawiera linki afiliacyjne.